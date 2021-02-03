В Самаре школьник поджег одноклассницу

В Самаре СК начал проверку по резонансному конфликту, во время которого ученик поджег куртку на своей однокласснице, сообщили в ведомстве.

Следователи дадут объективную правовую оценку инциденту между школьниками. Проверка покажет, в каких условиях растет и воспитывается подросток, который совершил дикий поступок.

Напомним, что конфликтная ситуация между школьниками произошла 25 января 2021 года. Неподалеку от школы учащийся подошел к однокласснице, плеснул на ее куртку антисептиком и поджег. Одноклассницы и взрослый прохожий помогли девочке снять одежду и сбили пламя в сугробе. Пострадавшая не получила ожогов.

Но инцидент не прошел для нее даром. Как сообщил информационный портал СОВА, несколько дней она была в шоке из-за потрясения. Тем более, что конфликт учеников был тривиальным. Якобы девочка не разрешила однокласснику, отвечавшему домашнее задание, подсматривать в ее учебник, закрыв его.