В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности

В Самарском медуниверситете разработали не имеющий аналогов комплекс для диагностики и реабилитации пространственного и речевого слуха с использованием виртуальной реальности. С его помощью врачи рассчитывают проводить прежде всего диагностику тугоухости, тренировать слух, а также максимально точно настраивать слуховые аппараты под каждого пациента.

Руководитель R&D центра Института инновационного развития СамГМУ Сергей Ровнов рассказал, что разработка состоит из персонального компьютера или ноутбука, звуковой системы (адаптер и восемь аудио-мониторов), а также очков виртуальной реальности.

- В нашей разработке используется восьмиканальная система воспроизведения звуков, которая позволяет выдавать звуковые стимулы из любой точки пространства вокруг пациента. Благодаря этому пользователь из центра системы может точно определить, откуда исходит звук в виртуальном пространстве, в котором он в этот момент находится, - пояснил Сергей Ровнов.

К примеру, пациент, надев очки виртуальной реальности, видит перед собой цифры и слышит определенное число. Ему нужно найти именно эту цифру. После чего система просчитывает различные параметры: как быстро человек отреагировал, задумался или нет, куда посмотрел, как долго он смотрел на цифру и прочие реакции. Это, как утверждают ученые, позволяет диагностировать слуховые нарушения, а в дальнейшем - восстановить способности пациента.

Завклиникой и кафедрой оториноларингологии СамГМУ Татьяна Владимирова отметила, что сегодня в стране почти не исследуются нарушения пространственного и речевого слуха. Между тем, если страдает речевой слух, особенно у пожилых людей, это провоцирует нарушения слуховой функции и чревато когнитивным дефицитом. Дезориентация в пространстве часто происходит из-за нарушений пространственного слуха, когда человек перестает слышать симметрично: одно ухо работает хуже другого.

Под каждого пациента ученые подбирают подходящий именно для него сценарий виртуальной реальности. Пока реализовано четыре уникальных сцены. Например, кто-то чаще сидит дома и ему важно слышать голос родственника, а другому нужно посещать концерты, ходить в рестораны, часто бывать на улице.

- После того, как нашли нарушения, мы проводим с пациентом тренировки, вводим усложнения: меняем интенсивность звука, соотношение шума и звука, который ему важно услышать. После таких занятий человек может научиться выделять нужный звук даже в шуме, - пояснила ученый.

Сейчас комплекс проходит клинические исследования с участием взрослых пациентов с различными нарушениями слуха. После апробации аппарат будут использовать в сурдологических центрах. Разработчики также подчеркивают, что новинка может помочь в том числе в период восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции.