В Самарской области дети с тяжелыми формами инвалидности и множественными нарушениями здоровья будут получать социальные услуги по реабилитации на дому. Также эта мера коснется детей, постоянно проживающих в учреждениях социального обслуживания. Региональный минсоцдем предложил внести изменения в закон, которым утвержден перечень социальных услуг.

- Это большой перечень услуг, которые мы сможем оказывать на дому детям с тяжелыми формами инвалидности, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, - рассказала глава областного минсоцдема Марина Антимонова.

Она добавила, что такая работа была апробирована в период ограничений из-за коронавирусной инфекции. Чиновники увидели, насколько востребованы для семей такие выездные услуги из реабилитационных учреждений.

- Это правильное решение, поскольку не каждого ребенка с тяжелым заболеванием можно привезти в реабилитационный центр. Надеюсь, что в расширенный перечень будут входить не только услуги по реабилитации, но и абилитации - обучению новым навыкам - в этом нуждается каждый больной ребенок. И еще хотелось бы, чтобы дети с паллиативным статусом также получали услуги по абилитации на дому - все же пока делается акцент на более здоровых малышей, а паллиативные дети остаются за бортом и лишены в том числе абилитационных мероприятий, которые прописаны у них в индивидуальной программе, - отметила исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест.

К сожалению, потребности людей гораздо выше возможностей системы. Необходимо либо увеличивать количество бригад в рамках государственной системы здравоохранения - вводить дополнительные ставки массажистов, специалистов ЛФК, дефектологов, логопедов, либо привлекать частников - отдавать им эти услуги на аутсорсинг. Поскольку пока в Самаре к детям выезжает лишь одна бригада специалистов - из областного реабилитационного центра.