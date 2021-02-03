Настоящим праздником для жителей деревни Сидоровка и села Новокрасное стало открытие новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

В деревне Сидоровка Зилаирского района Башкирии всего 184 жителя. Большая часть населения - представители старшего поколения, которым необходимо проходить амбулаторное лечение, а ездить за медпомощью в Матраевскую врачебную амбулаторию за десять километров не каждый может.

- Я начала работать фельдшером в августе. Временно дали для приема пациентов две приспособленные под ФАП комнаты в старом здании школы. Приходилось воду таскать с колонки, - рассказывает местный фельдшер, участница программы "Земский фельдшер" Ляля Байгужина.

Теперь в ее распоряжении и смотровая, и процедурный, и фельшерский, и даже служебный кабинет.

В Астраханской области перед Hовым годом по нацпроекту "Здравоохранение" тоже открыли сразу шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов:

- Такое событие долгожданное! - поделилась с корреспондентом "РГ" заведующая ФАП села Новокрасное Ольга Бандулевич. Ее фельдшерский стаж - 24 года: после окончания медучилища в Астрахани она осталась работать в родном селе. От дома до работы - десять минут пешком, вот только удобств на медслужбе никаких: ФАП, где обслуживаются более 400 человек, включая жителей еще двух сел, топили дровами, а воду носили ведрами из речки, туалет - на улице.

В новом ФАПе появились аппарат ЭКГ, дефибриллятор, гинекологическое кресло, сплит-системы...

Новый ФАП в два раза просторнее, в нем появились прививочный и смотровой кабинеты, новая мебель, аппарат ЭКГ, дефибриллятор, гинекологическое кресло, сплит-системы и другое оборудование.