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Рубрика: Спорт

Затяжной прыжок

Впервые за четырнадцать лет в приволжской столице откроется трамплин
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 22(8373)
Нижегородские трамплины были одним из самых значимых символов города на протяжении многих десятилетий
Совсем скоро трамплин К-60 сдадут в эксплуатацию. Фото: Правительство Нижегородской области Совсем скоро трамплин К-60 сдадут в эксплуатацию. Фото: Правительство Нижегородской области
Совсем скоро трамплин К-60 сдадут в эксплуатацию. Фото: Правительство Нижегородской области

Еще взлетаем по инерции

Горьковская школа летающих лыжников считалась и до сих пор считается лучшей в стране - это мнение специалистов Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Тысячи горьковских мальчишек в шестидесятые и семидесятые годы прошлого столетия, невзирая на мороз, прибегали к волжскому Откосу и с замиранием сердца следили за полетами своих знаменитых земляков Михаила Веретенникова и Гария Напалкова. Ледяной ветер не мог остудить интерес пацанов к тому виду спорта, в котором горьковчане были первыми не только в СССР, но и в мире.

Да и сегодня пятьдесят процентов основного состава национальной сборной команды прыгунов - нижегородцы. Поэтому удивительно, что с 2006 года в городе не было своего трамплина - без него местные прыгуны тренируются с того момента, как демонтировали старые.

Юниоры сойдут с тренажера

Новый трамплин, который откроется в феврале, юниорский: его высота - всего 60 метров, он так и называется - К-60. Спортсооружение приспособлено и к летней эксплуатации - для этого оно оснащено синтетическим покрытием. В 2021 году на нижегородском К-60 запланировано проведение пяти юниорских первенств.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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- У меня с детства есть мечта достичь высокого результата именно в этом виде спорта, - поделился с корреспондентом "РГ" ученик Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва (НСШОР) по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Руслан Выстороп. - Но до недавнего момента у нас не было даже юниорского трамплина, поэтому достичь нужного результата было намного труднее, чем нашим соперникам из других городов. Приходится пока выезжать даже для тренировок в другие регионы. С открытием трамплина появится много практики именно на нем, а не на имитаторах в зале. А значит, со временем мы сможем оказывать серьезную конкуренцию даже заграничным спортсменам.

Руслан уверен, что с запуском трамплина в школу придет еще больше новых ребят. Сейчас, кстати, в НСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина насчитывается пятьсот человек. Для них вся экипировка и поездки на соревнования бесплатны, что, безусловно, радует.

Бери выше

Огорчает же обстоятельство, что запуск только одного юниорского трамплина - это не совсем то, на что рассчитывали нижегородские летающие лыжники.

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- Да, конечно, с открытием К-60 нагрузка на наш бюджет снизится, поскольку детей теперь не так часто надо будет вывозить из города на соревнования, - рассуждает директор НОСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, мастер спорта по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Вашурин. - Но на этом трамплине можно проводить только юниорские соревнования для ребят, которым не исполнилось пятнадцати лет. Все основные единоборства в нашей дисциплине проводятся на трамплинах К-95 и К-125. Такие трамплины по плану и у нас должны быть, под них и место приготовлено. Но, как сказали в правительстве, пока нет денег на возведение К-95 и К-125. Более того, мы узнали, что, вероятно, на их месте построят колесо обозрения.

По словам Евгения Вашурина, есть обращение Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на имя вице-премьера Виктора Чернышенко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с просьбой возобновить строительство К-95 и К-125.

Достройте комплекс!

- Лишь строительство полной линейки трамплинов не только приведет к росту спортивных результатов, привлечению большего количества занимающихся прыжками на лыжах с трамплина и лыжным двоеборьем, но и даст импульс развитию туризма в городе и области, повышению инвестиционной привлекательности, - добавил директор школы.

Фото: iStock
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К Глебу Никитину обратились с открытым письмом и представители спортивной общественности, и ветераны нижегородского физкультурного движения. Их просьба - не допустить строительства колеса обозрения и возобновить возведение К-95 и К-125.

Авторы коллективного письма отметили, что на земельном участке, принадлежащем фактически школе, находятся объекты незавершенного капитального строительства (буронабивные сваи, ростверки, фундаменты) под трамплины К-95 и К-125. Вложенные из федерального бюджета средства составляют порядка 600 миллионов рублей. Строительство же смотровой площадки и колеса обозрения на территории школы негативно отразится на тренировочном процессе спортсменов и деятельности школы по подготовке спортивного резерва для сборных команд Нижегородской области и России. Кроме того, это ставит под угрозу безопасность детей, занимающихся в школе.

P.S.

Когда верстался номер, в редакцию нижегородского филиала "Российской газеты" пришло письмо из регионального правительства. В нем говорится, что "в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода запланировано проведение комплексного благоустройства территорий, прилегающих к трамплину К-60. Для усиления привлекательности данной территории планируется размещение некапитального объекта - колеса обозрения. Предполагается, что некапитальный объект будет возведен в 2021 году. Благоустройство территории и размещение колеса обозрения не станут препятствием для реализации второго этапа строительства комплекса трамплинов в будущем.

Заключен контракт на строительство канатной дороги для комплекса трамплинов. Планируемый срок завершения работ - III квартал 2021 года. Также заключен контракт на проведение работ по благоустройству части территории, прилегающей к комплексу трамплинов. Планируемый срок завершения работ - III квартал 2021 года".

Досье "РГ"

Михаил Иванович Веретенников (родился в 1946 году в Горьком) - мастер спорта СССР по прыжкам на лыжах с трамплина. Неоднократный победитель всесоюзных и международных соревнований в личном и командном зачетах. Серебряный призер международных соревнований по полетам на лыжах (Планица, Югославия, 1966 год).

Гарий Юрьевич Напалков (родился в 1948 году в Горьком) - двукратный чемпион мира по прыжкам на лыжах с трамплина. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в Высоке Татры (Чехословакия, 1970) взял две золотые медали в прыжках со среднего и большого трамплинов, став первым и последним советским прыгуном, побеждавшим на первенстве планеты.

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