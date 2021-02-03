Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери

В редакцию "РГ" в Новосибирске за помощью обратилась 72-летняя жительница Ленинского района Нина Киселева. Три месяца назад, 4 ноября, работники компании "Терем" установили в квартире женщины входную дверь, но результат оказался таким, что пенсионерка стала побаиваться встреч с соседями - того и гляди нарвешься на скандал. Почти три месяца Нина Киселева и ее супруг Виктор, недавно перенесший операцию на сердце, тщетно пытались "достучаться" до фирмы.

- На двери не сделали глазок, но это полбеды, - жалуется Нина Киселева. - Самое главное, что дверь бухает на весь подъезд, ужасный грохот, мне уже стыдно соседям в глаза смотреть.

Нина Киселева много раз звонила в "Терем", где ей обещали разобраться с проблемой. Но дальше обещаний дело не двигалось.

Как привлечь компанию к ответственности за некачественную услугу? Чтобы помочь не только Нине Киселевой, но и всем, кто оказался в подобной ситуации, мы подробно разобрали алгоритм действий с адвокатом Еленой Мадеевой.

1. Необходимо зафиксировать недостатки, которые вас не устраивают. Для этого нужно составить акт с участием свидетелей - на их роль в том числе подойдут соседи, которых пока приходится избегать Нине Киселевой. Нелишним будет пригласить и представителей управляющей компании и (или, если домом жильцы управляют самостоятельно) товарищества собственников жилья. Акт пишется на обычном листе бумаги, в начале нужно указать, кто участвует в составлении акта (с указанием места жительства или должности и места работы), где происходят события, что осматривается, в данном случае - входная дверь, что установлено при ее осмотре (отсутствие глазка, уплотнителя например). Хорошо бы сразу указать на основании какого договора (номер) кто и какого числа ее устанавливал, подробно описать недостатки. Внизу - подписи присутствующих и фамилия и инициалы подписавшего.

2. В экспертных организациях есть специалисты, которые могут по вашему заявлению дать экспертную оценку установки двери, указав на ошибки исполнителей. Стоит такая экспертиза не так уж дорого (1500-2000 рублей), и эти расходы в будущем вам компенсирует компания-обидчик. А пользы от такого заключения целый вагон: даже ваша претензия к фирме будет выглядеть гораздо убедительнее, не говоря уже о исковом заявлении в суд, если придется пройти и этот этап спора.

3. Следующий этап - подача претензии. Важно: претензию необходимо направлять не по фактическому, а по юридическому адресу компании, которая не справилась с работой. Юридический адрес должен быть указан в договоре, который вы заключили с фирмой. Однако. Не всегда это так. Часто исполнители, продавцы и изготовители указывают в договоре адрес производства или офиса, которые филиалом не являются. По этому важно уточнить юридический адрес организации. Это можно сделать на сайте налоговой службы в свободном доступе и совершенно бесплатно. Обычно претензию высылают заказным письмом с уведомлением о вручении, но для экономии времени можно воспользоваться услугами курьера - компаний, предоставляющих такую услугу, сейчас хватает. Это немного дороже заказного письма, но и быстрее: курьер доставит претензию тут же и привезет вам уведомление, а письмо будет идти 1-2 дня минимум, а если сторона не пожелает получить, то ожидать возврата придется больше месяца.

4. С момента вручения претензии у компании есть 10 дней, чтобы устранить недостатки добровольно. Срок начинает течь со следующего дня. Если в течение 10 дней фирма ничего не сделала, можно уверенно обращаться в суд.

5. Требования для суда необходимо грамотно формулировать - важно, чтобы суд понял, чего вы хотите (а разобраться в этом бывает непросто). Поэтому для составления иска лучше обращаться к профессиональному юристу, который сможет "перевести" ваши мысли и эмоции на юридический язык. Да, вы потратите деньги, но зато будете избавлены от непонимания судьей ваших требований, волнения от задаваемых вам вопросов, неловкости от их непонимания и от ответов невпопад. Это сэкономит время, а судебные издержки - это надо помнить - вам возместит проигравшая сторона.

6. Что требовать в суде? Во-первых, расторгнуть договор и вернуть вам всю уплаченную сумму, либо устранения недостатков силами исполнителя, либо возмещения расходов понесенных на устранение недостатков вами (из указанного нужно выбрать необходимый вам вариант). Во-вторых, выплатить вам неустойку за каждый день неисполнения обязанности в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя. В принципе, размер неустойки можно рассчитать самостоятельно (и в суде у вас потребуют этот расчет), вооружившись ГК и ФЗ "О защите прав потребителя". Но лучше опять-таки обратиться к профессионалам. В-третьих, компенсировать вам моральный ущерб. В-четвертых, возместить судебные расходы. В-пятых, назначить компании судебный штраф за отказ удовлетворить претензию в добровольном порядке. Штраф тоже взыскивается в пользу потребителя.

Как видим, алгоритм четкий и понятный. И вместо того чтобы тратить время и нервы на звонки тем, кто предоставил вам некачественную услугу, можно воспользоваться им. В течение трех месяцев суд уже рассмотрел бы дело - а именно столько и заняли у Нины Киселевой бесплодные переговоры с предпринимателями.

P. S.

Когда текст был готов к публикации, в редакции снова раздался звонок: Нина Киселева поблагодарила "РГ" за помощь. "Без вашего вмешательства у меня ничего не получилось бы", - уверена пенсионерка. Дело в том, что супруги Киселевы одинокие, и сами ходить по юристам и судам не в состоянии. Раздумывая, как им помочь, "РГ" обратилась в мэрию Новосибирска, и здесь быстро отреагировали на ситуацию, вплоть до готовности найти волонтеров. В результате пострадавших "взяли под крыло" в администрации Ленинского района, юристы районного отдела по защите прав потребителей (в городской администрации такой есть, и туда можно обращаться) составили две претензии в адрес "Терема". Не сразу, но проблему удалось решить: в конце концов к Киселевым пришли представители завода, где производятся двери, и устранили брак монтажников. Дверь больше не бухает, чему несказанно рада Нина Ивановна. Осталось чуть-чуть - поставить глазок. В "Тереме" обещают все сделать - буквально завтра.