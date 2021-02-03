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03.02.2021 14:22
Рубрика: Происшествия

Кемеровчанка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам 3 млн рублей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

В Кемерове полицейские разыскивают аферистов, которым пенсионерка перечислила 3,2 миллиона рублей, чтобы избавиться от кредитных обязательств.

На Ставрополье мошенники начали орудовать под видом брокеров

62-летней женщине в декабре прошлого года позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина попросил подтвердить заявку на кредит. Пенсионерка ответила, что кредитов брать не планировала. Тогда позвонивший заверил: заявка будет аннулирована, как только собеседница назовет ему коды из СМС.

Второй звонок поступил от "технического директора банка". Он сообщил, что специалисты зафиксировали попытки оформить на имя кемеровчанки займы сразу в нескольких кредитно-финансовых организациях. И, чтобы избежать начисления процентов, нужно как можно скорее обналичить средства и перевести их на указанный счет. Пенсионерка выполнила и это требование.

Затем женщина взяла в одном из банков заем под залог квартиры. Узнавший об этом мошенник доложил ей, что документы на недвижимость оказались у третьих лиц, которые могут воспользоваться ситуацией. "Специалист" убедил квартиру срочно продать, после чего ее якобы можно будет выкупить обратно, оформив новые документы. Следуя совету, кемеровчанка продала жилье за полтора миллиона рублей. Частью вырученных денег она погасила один из банковских кредитов, а остальное перевела мошеннику. Тот обещал урегулировать все вопросы. Однако в конце января 2021-го раздался звонок от покупателей квартиры. Планируя переезд, они интересовались, когда же освободится жилплощадь.

Дозвониться до "банковского служащего" пожилой женщине не удалось. Она поняла, что два месяца общалась с аферистом, которому отдала почти 3,2 миллиона рублей, и обратилась в полицию.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), предусматривающей до десяти лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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