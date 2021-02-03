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03.02.2021 10:27
Рубрика: Общество

На дежурство медицинской эскадрильи в Сибири впервые заступила девушка-пилот

Текст: Наталья Граф (Томск)
22-летняя выпускница омского летного училища Ирина Долинина будет спасать жизни сибиряков, проживающих в отдаленных селах Томской области.
Фото: Русские Вертолетные Системы Фото: Русские Вертолетные Системы
Фото: Русские Вертолетные Системы

За штурвал воздушной "скорой помощи" Ирина впервые села 29 января. И на ее счету уже два вовремя доставленных в больницу пациента. Одному из них стало плохо с сердцем на нефтяном Лугинецком месторождении. Другого больного, весом 150 кг, в бессознательном состоянии на аппарате ИВЛ бортврачи вывозили вертолетом с Колтогорского причала с подозрением на коронавирус.

- В специфических условиях Томской области с ее огромной территорией, малой плотностью населения и отсутствием надежных путей сообщения служба санитарной авиации - важное звено в системе оказания экстренной медпомощи населению, - рассказали "РГ" в депздраве региона.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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Во многих труднодоступных для обычного транспорта селах помощи иначе чем с небес сегодня не дождешься. Поэтому бортврачи мчатся в аэропорт в любое время суток. Вертолетное сообщение наиболее востребовано на севере региона - около 80 процентов вылетов приходится на удаленные от областного центра таежные Парабельский и Каргасокский районы.

Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" в 2018 году Томская область вошла в число первых регионов, где стартовала программа по созданию национальной службы санавиации. Здесь, в тайге, теперь базируется авиамедицинская эскадрилья "Русских вертолетных систем". В городе Колпашево несут круглосуточное дежурство две воздушные "неотложки" - вертолет Ми-8АМТ и новый отечественный двухдвигательный вертолет "Ансат". Последним и управляет молодой пилот Ирина Долинина.

- Я с детства мечтала о небе. Мы жили в Москве, рядом с Чкаловским военным аэродромом, недалеко от Звездного городка, - рассказывает Ирина. - Я часто смотрела в окно на взлетающие и идущие на посадку самолеты. Мой дедушка - Геннадий Семенович Долинин работал военным бортинжером. В семье было много разговоров об авиации. В старших классах я твердо решила стать военной летчицей и летать на истребителях. Писала письма во все российские военные училища, но везде получила отказ.

Но от своей мечты Ирина отказываться не стала. И уехала из Москвы в Сибирь - поступать в единственный в стране Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени Ляпидевского, где готовят пилотов вертолетов.

- Когда у нас началась летная практика и я впервые села за штурвал учебного Еврокоптера, то поняла, что сделала правильный выбор, - говорит Ирина.- Управлять вертолетом намного сложнее и интереснее, чем самолетами Boeing или Airbus. Это живая, маневренная техника. Меня привлекает ее пилотажность.

Руководство колледжа оценило высокие результаты учебы юной курсантки и ее ответственное отношение к воздушному делу. Ирина Долинина получила от Росавиации предложение пройти переподготовку на новых отечественных вертолетах "Ансат".

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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После курсов в авиационном учебном центре компании "Русские Вертолетные Системы" на базе санитарной авиации "Хелипарк Подушкино" в Московской области выпускницу пригласили работать на воздушной "неотложке" в Сибири.

- Я не раздумывала ни минуты, - признается пилот Долинина. - Ведь это прекрасный шанс не только отточить свое мастерство, но и быть по-настоящему полезной людям. Дедушка мною гордится. Мы каждый день переписываемся с ним по WhatsApp - я присылаю ему фотографии сибирской тайги, а он увлекся вертолетами и дает мне много дельных советов.

За три года работы нацпроекта в Томской области количество полетов томской санавиации возросло вдвое - авиамедицинской эскадрильей было эвакуировано в больницы свыше 1700 пациентов. А в январе 2021 года воздушная неотложка спасла уже 92 томича. Вертолеты скорой помощи оснащены современным медицинским модулем отечественного производства, который позволяет осуществлять мониторинг витальных функций пациента, а также комплекс мероприятий по поддержанию здоровья в процессе транспортировки больного.

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