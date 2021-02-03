До сих пор пахнет свежей краской школа тувинского села Ак-Эрик. Она открылась в конце 2020 года. Для местных жителей это стало долгожданным праздником. Учебное заведение отремонтировали в рамках нацпроекта "Образование".

Здание школы в Ак-Эрик возвели еще в 1950 году, и с тех пор оно ни разу не ремонтировалось. А после того как в школе несколько лет назад случился пожар, ребят и вовсе перевели на учебу в интернат. Зато сейчас к услугам 170 детей и преподавателей - все самое лучшее. В кабинетах - методические и наглядные пособия. Классы биологии и химии оснащены отдельными препараторскими и оборудованием для опытов. В спортзале - кабинки для переодевания, душевая, а в актовом зале - ковролин и удобные кресла. Появилось сразу два компьютерных класса. В кабинете английского языка есть программа аудирования. Кстати, учитель английского - приезжая из Дагестана: в Ак-Эрик она прибыла вместе с мужем-военным.

Учитель родного языка и литературы Урана Сады улыбается: "Такая красивая и хорошая школа!" А руководитель пресс-службы правительства Тувы Долаана Салчак называет строительство школы "событием историческим": "Благодаря возведению таких современных учебных заведений в селах уровень образования в них и в городе выравнивается. А главное - людям не нужно покидать свои родные места".

Долгожданный подарок получат и ребята из оренбургского поселка Река Дема. Всего за год здесь в рамках нацпроекта "Образование" построили новую школу на 150 мест, которая откроется в феврале. В последние годы поселок бурно развивается: новоселы едут сюда не только из разных уголков Оренбуржья, но и из соседнего Башкортостана. Средний возраст жителей здесь - 39 лет, а значит, с рождаемостью проблем нет. За шесть лет число детей в местной школе возросло на 140 процентов. А вот условий для полноценной учебы и развития у ребят не было.

- Зато теперь у нас, что называется, не школа, а мечта. Мы так ее ждали! - не скрывает радости директор образовательного учреждения Василиса Скворцова. - Теперь наш новый пищеблок площадью, как школа, в которой мы занимались прежде. Он соответствует всем санитарным требованиям, работа поваров полностью автоматизирована: 10 холодильников, котлетоформировочный аппарат, слайсеры - все, вплоть до прибора для проверки яиц. У нас никогда не было спортзала, а сейчас - огромный зал, аж в 244 "квадрата"! К нему примыкают снарядная, тренерская, душевые для мальчиков и девочек.

Кабинеты, где будут заниматься сельские ребятишки, оснащены самым современным оборудованием, которому позавидуют многие городские школы. И сейчас педагоги осваивают новое оборудование.

- Мы получили цифровые лаборатории - по биологии, химии, физике, географии. А еще - роботов последнего поколения, квадрокоптеры, 3D-принтеры, 3D-сканер, расходники к ним, - продолжает Василиса Скворцова - Каждый класс оснащен компьютерами и интерактивным комплексом. В наличии - и документ-камера, и лингафонный кабинет. А еще у нас теперь есть свой лазерный тир для подготовки к "Зарнице" - будем учиться стрелять!