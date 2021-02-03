При тушении склада в Красноярске пропали трое пожарных

Трое пожарных - звено газодымозащитной службы - пропали при пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

- Звено газодымозащитной службы из трех человек не выходит на связь, - сообщил источник. Он добавил, что пожарные на связь не выходят уже около часа.

Напомним, сигнал о пожаре на складе автозапчастей на улице Калинина, 60/1 поступил в 10:39 красноярского времени. Сначала его площадь была 800 квадратных метров, но потом кровля обрушилась, площадь увеличилась до 3,5 тысячи квадратных метров. В МЧС уточнили, что внутри здания в момент возгорания могли находиться 1 или 2 грузчика. Об их судьбе ничего не известно. Поиски работников склада и пожарных продолжаются.