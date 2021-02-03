СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на складе в Красноярске, где погиб рабочий и пропали трое пожарных.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в рамках расследование будут изучаться все обстоятельства сегодняшней трагедии - гибели трех бойцов звена газодымозащитной службы, которые зашли в помещение для поиска человека. По информации свидетелей, тот мог находиться внутри горящего склада. Спустя некоторое время пожарные перестали выходить на связь.

Позднее тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются. Следователи осмотрели место происшествия, после выяснения первоначальных обстоятельств ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.