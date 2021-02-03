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03.02.2021 15:22
Рубрика: Происшествия

СК возбудил дело после смертельного пожара на складе в Красноярске

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после пожара на складе в Красноярске, где погиб рабочий и пропали трое пожарных.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю/ТАСС
На горящем в Красноярске складе найдено тело

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии, в рамках расследование будут изучаться все обстоятельства сегодняшней трагедии - гибели трех бойцов звена газодымозащитной службы, которые зашли в помещение для поиска человека. По информации свидетелей, тот мог находиться внутри горящего склада. Спустя некоторое время пожарные перестали выходить на связь.

Позднее тело, предположительно сотрудника склада, было обнаружено в ходе тушения возгорания. Поиски троих сотрудников МЧС продолжаются. Следователи осмотрели место происшествия, после выяснения первоначальных обстоятельств ЧП было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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