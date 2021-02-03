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Рубрика: Происшествия

Кляйн изучает дело

СК завершил следствие по уголовному делу мэра Томска
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Томск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
В среду временно отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн начал знакомиться с материалами возбужденного в его отношении уголовного дела. Ему предстоит изучить более двадцати томов документов. Градоначальника обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности.

- Следственные действия по всем трем эпизодам уголовного дела, объединенным в одно производство, полностью завершены, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

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Супруги Кляйны владеют одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири - АО "Томское пиво". После избрания Кляйна на должность мэра в 2013 году совет директоров завода утвердил генеральным директором его жену Галину Кляйн. А мэр передал супруге в доверительное управление контрольный пакет акций. Однако у следователей есть основания предполагать, что он продолжал управлять семейным бизнесом.

- В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, Кляйн оказывал покровительство указанной коммерческой организации в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами в ходе осуществления организацией предпринимательской деятельности, - считают следователи.

Один из эпизодов связан с санитарно-защитной зоной ОАО "Томское пиво". Мэра обвиняют в том, что он приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии у компании 300-метровой "защитки". В результате предприниматель, который приобрел земельный участок по соседству с пивзаводом, не смог использовать его по назначению.

Сам Кляйн не признает вины и утверждает, что закон не нарушал.

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