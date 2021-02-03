В Республике Алтай прошло заседание оргкомитета по подготовке к проведению этапа Международного ралли "Шелковый путь". В прошлом году соревнования отменили из-за пандемии, но этим летом они возобновляются с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

По территории Республики Алтай престижная гонка пройдет впервые, при этом Чуйский тракт в свое время был одним из маршрутов Великого шелкового пути, его северным ответвлением.

Исполнительный директор Международного ралли "Шелковый путь" Сергей Тукманов сообщил, что ралли пройдет по территории трех стран - России, Монголии и Китая. Гонка стартует 1 июля в Омске и завершится 11 июля в китайском Урумчи. Участникам предстоит преодолеть десять этапов общей протяженностью примерно в пять тысяч километров, почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки.

Предполагается, что в ралли примут участие более 300 спортсменов из четырех десятков стран. Они прибудут в Республику Алтай 3 июля, а на следующий день будут преодолевать один из спецучастков гонки. Его маршрут пока не раскрывается.