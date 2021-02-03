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03.02.2021 06:28
Рубрика: Власть

Мест в яслях хватит всем

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 22(8373)
В Алтайском крае за три года построили одиннадцать новых детских садов и сейчас возводят еще четырнадцать. Основная ставка сделана на ясли, чтобы обеспечить местами в самых маленьких жителей региона.

По данным регионального министерства образования и науки, с 2018-го по 2020 год в крае создали дополнительно более 8,8 тысячи мест в дошкольных учреждениях. На эти цели из федерального, регионального и муниципальных бюджетов было направлено свыше 2,2 миллиарда рублей.

Частные детские сады стали стоить как муниципальные

- Сейчас по нацпроекту "Демография" в крае возводят еще четырнадцать детских садов-яслей в семи районах и трех городах, в том числе четыре - в Барнауле, - отметили в минобрнауки. - Всего до конца 2022 года мы должны создать 9150 дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

В правительстве Алтайского края напомнили, что все дети от трех до семи лет в регионе обеспечены местами в детских садах, поэтому сейчас строят в основном ясли для детей от полутора до трех лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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