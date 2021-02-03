В благоустройство и ЖКХ Новосибирской области инвестируют рекордную сумму

В текущем году в Новосибирской области продолжится реализация федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта "Жилье и городская среда". Они направлены на формирование комфортной городской среды, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и обеспечение жителей чистой водой.

По сообщению пресс-службы областного правительства, на выполнение программ запланированы 2,6 миллиарда рублей. Еще порядка пяти миллиардов рублей составят инвестиции энергокомпаний в инфраструктуру - средства предусмотрены в восьми инвестиционных программах сетевых организаций.

Как особо отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, на проекты благоустройства в 2021 году из федерального и регионального бюджетов запланированы рекордные средства - 1,2 миллиарда рублей, что почти на четверть больше затрат 2020 года.

Планируется благоустроить 120 дворовых территорий многоквартирных жилых домов и 68 общественных пространств.

- Необходимо добиться высокого качества выполнения проектов в Купино, Карасуке и Куйбышеве, которые стали победителями всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году, - сказал министр.

В планах на 2021 год - с 23,31 тысячи квадратных метров аварийного жилья расселить 1290 человек. На эти цели планируется получить федеральные средства в размере 726,5 миллиона рублей.

В рамках федерального проекта "Чистая вода" общий размер субсидии в 2021 году составит 685,5 миллиона рублей. На эти средства будут построены и модернизированы восемь объектов питьевого водоснабжения в Сузунском, Тогучинском, Карасукском, Маслянинском, Усть-Таркском, Краснозерском районах.

Утверждены планы по модернизации пяти газораспределительных станций "Газпром трансгаз Томск". Это, как отметил Денис Архипов, даст дополнительные возможности по газификации населенных пунктов Новосибирской области.

- Все проекты нацелены на повышение качества жизни в городах и селах нашего региона, а также энергообеспечение потенциальных точек роста региональной экономики, - подчеркнул министр.

Работы по реализации нацпроектов в Новосибирской области проводятся под контролем регионального министерства ЖКХ и энергетики.