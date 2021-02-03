В Иркутске девочка пострадала из-за скрывавшегося от полиции водителя

В Иркутске ребенок пострадал в результате ДТП с нетрезвым водителем. Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД заметили и стали останавливать внедорожник, водитель которого грубо нарушил правила уличного движения - выехал на встречную полосу. Пытаясь скрыться, автолюбитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с седаном Honda, который от удара отбросило на автомобиль Peugeot.

В результате ДТП в больницу доставлена четырехлетняя пассажирка предполагаемого виновника. Девочка находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирке Honda, говорится в сообщении полиции.

Нарушитель был задержан. Им оказался 26-летний местный житель, у которого наблюдались признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался, но ранее в оперативные сводки уже попадал: в октябре 2018 года привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

"В отношении задержанного составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку", - добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование, по окончанию которого будет принято решение.