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Рубрика: Происшествия

В Иркутске девочка пострадала из-за скрывавшегося от полиции водителя

Текст: Дмитрий Лапин

В Иркутске ребенок пострадал в результате ДТП с нетрезвым водителем. Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД заметили и стали останавливать внедорожник, водитель которого грубо нарушил правила уличного движения - выехал на встречную полосу. Пытаясь скрыться, автолюбитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где совершил столкновение с седаном Honda, который от удара отбросило на автомобиль Peugeot.

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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В результате ДТП в больницу доставлена четырехлетняя пассажирка предполагаемого виновника. Девочка находилась на заднем сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажирке Honda, говорится в сообщении полиции.

Нарушитель был задержан. Им оказался 26-летний местный житель, у которого наблюдались  признаки опьянения.  От прохождения освидетельствования он отказался, но ранее в оперативные сводки уже попадал: в октябре 2018 года привлекался к уголовной ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

"В отношении задержанного составлено восемь протоколов об административных правонарушениях. Ему предстоит оплатить штрафы на общую сумму свыше 70 тысяч рублей. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку", - добавили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование, по окончанию которого будет принято решение.

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