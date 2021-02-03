В Иркутской области СК проверит угрозы коллекторов сотрудникам школы

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственный отдел по Шелеховскому району Иркутской области проверяет вопиющий случай - сотрудники микрофинансовой организации вымогали деньги у директора городской школы и педагогов.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК России, доследственная проверка по факту вымогательства денежных средств у директора МКОУ ШР "СОШ № 4" и иных работников школы сотрудниками микрофинансовой организации проводится по признакам преступлений, предусмотренных статьей 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни" и статьей 163 УК РФ "Вымогательство". Основанием для нее стали сообщения в местных СМИ.

В ходе проведения проверки было установлено, что с 31 августа 2020 года неустановленный мужчина, представившись коллектором микрокредитной организации, звонил директору школы, а также другим сотрудникам образовательного учреждения, и требовал погасить кредитную задолженность постороннего им лица в размере 57 000 рублей под угрозой физической расправы.

Следователи изучили аудиозаписи телефонных разговоров с сотрудником микрофинансовой организации. Устанавливаются звонившие, которые угрожали расправой.

Сейчас сотрудники СК опрашивают педагогов, от которых требовали оплатить задолженность. После проверки будет принято процессуальное решение.