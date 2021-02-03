В Красноярске пожар на складе автозапчастей охватил 3,5 кв. м

Утром в Красноярске произошел крупный пожар - дым от него было видно во всех уголках города. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, сообщение о возгорании поступило в начале десятого по местному времени.

- Уже при подъезде к месту вызова был виден густой черный дым, по предварительным данным внутри мог находиться человек. Площадь пожара первоначально составляла 800 квадратных метров. Объявлен второй по сложности ранг пожара, - рассказали в пресс-центре МЧС.

В тушении пожара сначала было задействовано 69 человек и 27 единиц техники. В горящий склад зашли звенья газодымозащитной службы, которые выявили очаг возгорания. Людей в здании не оказалось.

Вскоре было принято решение о вводе резервной техники - пожар разгорался. Причина, по словам начальника ГУ генерал-лейтенанта Игоря Лисина, наличие на горящем складе горючих предметов - пластика, технические жидкостей, а также картона. Вскоре произошло обрушение кровли по всей площади, после чего пожар получил ранг № 3, а его площадь возросла до 3500 кв. м.

Было развернуто 3 боевых участка, в общей сложности 110 человек и 33 машины, работали пять звеньев газодымозащитной службы. Так же дополнительно для замера воздуха к горящему складу направлена передвижная экологическая лаборатория краевого учреждения "Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края".

К 12.30 местного времени возгорание было локализовано.