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03.02.2021 11:24
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске 2,5 тысячи жителей и детсад остались без электричества

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В результате массового аварийного отключения электричества в микрорайоне "Чистая слобода" без света осталось более 2,5 тысячи жителей 16 многоквартирных домов и детский сад.

Планировалось, что электроснабжение будет восстановлено к полудню, однако, как уточнили "РГ" в пресс-службе АО "Региональные электрические сети" (РЭС), ремонтные работы затянулись, и теперь их обещают завершить до исхода дня.

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Как сообщили в компании, первое сообщение об отключении поступило накануне в 23.45 по местному времени. Причиной аварии стало повреждение трех кабельных линий в ходе несанкционированных работ третьими лицами по проколу грунта. Рабочие, поняв масштаб нанесенных повреждений, предпочли скрыться с места, бросив при этом установку горизонтального направленного бурения, которую обнаружили энергетики, прибывшие для обследования участка аварии.

Сотрудники РЭС вели восстановительные работы и ночью, однако темное время суток и большая глубина залегания электрокабелей осложнили работу. К тому же зимой для такого рода аварийных работ требуется спецтехника. В результате в первоначально установленные сроки ремонта уложиться не удалось. Тем не менее, компания поставила резервные источники электроснабжения, благодаря чему удалось восстановить подачу электроэнергии для части потребителей.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Карелия
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- В течение ночи была запитана одна из абонентский подстанций, от которой подключены несколько МКД, это позволило обеспечить работу пунктов теплоснабжения, размещенных в этих домах, - отметили в РЭС. - В ближайшее время к резервным источникам будут подключены детский сад и оставшиеся абонентские подстанции.

Тем временем массовым отключением электроэнергии заинтересовалась прокуратура Ленинского района Новосибирска. Как рассказал старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин, ведомство начало проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ и об электроэнергетике. В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц и управляющих организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальной услуги.

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