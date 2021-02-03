В Новосибирске прошли проверки соблюдения масочного режима

В Новосибирской области в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 постепенно отменяют карантинные ограничения.

Так, посетители библиотек снова могут самостоятельно выбирать книги на стеллажах, а залы театров и кинотеатров можно заполнять уже не на пятьдесят, а на восемьдесят процентов. Трибуны на стадионах могут быть заполнены на пятьдесят процентов. При этом зрителей по-прежнему просят сохранять дистанцию и носить маски.

Кроме того, с 1 февраля возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат и площадок в помещениях, разрешено бронировать места в детских лагерях.

Но хорошие новости - не повод для расслабления. На минувшей неделе было проведено 72 рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, составлено пятнадцать административных протоколов на граждан и четыре - на водителей.

Рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности провели на пригородном железнодорожном транспорте. В электричках выявили семь человек без масок, при этом средства индивидуальной защиты у них с собой были. На двух человек оформлены административные материалы, троим отказано в проезде - их попросили покинуть электропоезд. - Два пассажира на замечание отреагировали правильно, они приобрели маски и смогли уехать на электропоезде, как и планировали, - отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Продолжается и вакцинация против коронавирусной инфекции: в регионе ее прошли уже более четырнадцати тысяч человек, второй этап завершили более 2,5 тысячи. До конца февраля в Новосибирскую область должно поступить более 100 тысяч доз вакцины.

А как у соседей?

Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе до конца февраля. При этом театры вновь продают билеты на спектакли, исходя из стопроцентной заполняемости залов. Возвращаются к докоронавирусному режиму работы и организации общественного питания. Кафе, рестораны и ночные клубы теперь могут оказывать свои услуги и проводить развлекательные мероприятия и с трех часов ночи до шести утра.

Противоэпидемический режим власти решили ослабить на фоне снижения заболеваемости. По данным областного минздрава, 80 процентов инфицированных переносят недуг в легкой форме, 17 - в средней степени тяжести и лишь три процента болеют тяжело.

В январе со стартом массовой вакцинации открылись первые временные прививочные пункты в двух крупных торговых центрах Кемерова и Новокузнецка. Здесь можно бесплатно получить вакцину без предварительной записи. Развернуто и два десятка мобильных бригад, которые отправятся в сельскую местность и отдаленные населенные пункты (в том числе на вертолетах), жители которых захотят вакцинироваться. Проявляют интерес к организации прививочной кампании вузы и крупные предприятия. Список уже формируется, но все зависит от достаточного наличия вакцины "Спутник V". До конца месяца ожидается поставка 120 тысяч доз.

Подготовила Юлия Потапова, Кемерово