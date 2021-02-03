В Новосибирске прошли проверки соблюдения масочного режима

Новости

Огонь уничтожил более 70 домов на западе Австралии 07:51
В разработке пакета мер поддержки ИТ-отрасли участвуют свыше 250 компаний 07:51
Трампу предъявят обвинения в личной ответственности за нападение на Капитолий 07:05
Роспотребнадзор: Полная слепота после COVID-19 является единичным случаем 07:02
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19 06:25
Направленная Трампом на Ближний Восток авианосная группа покинет регион 05:49
В Гонконге ограничительные меры из-за COVID-19 продлили до 17 февраля 05:45
В Хабаровском крае убили тигрицу-людоедку 05:28
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется 05:24
Хабаровский нефтезавод возобновил выпуск бензина 04:31
В ВОЗ заявили о новом антирекорде смертности от коронавируса в мире 04:22
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США 4 февраля 03:50
В Дубае усилят коронавирусные ограничения 03:41
Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ 02:11
Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 06:43
Рубрика: Общество

Расслабляться еще рано

В Новосибирске прошли проверки соблюдения масочного режима
Текст: Алексей Хадаев (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 22(8373)
В Новосибирской области в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью COVID-19 постепенно отменяют карантинные ограничения.
Рейд по проверке соблюдения масочного режима в электричках провели на станции Сеятель. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Рейд по проверке соблюдения масочного режима в электричках провели на станции Сеятель. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Рейд по проверке соблюдения масочного режима в электричках провели на станции Сеятель. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Так, посетители библиотек снова могут самостоятельно выбирать книги на стеллажах, а залы театров и кинотеатров можно заполнять уже не на пятьдесят, а на восемьдесят процентов. Трибуны на стадионах могут быть заполнены на пятьдесят процентов. При этом зрителей по-прежнему просят сохранять дистанцию и носить маски.

Кроме того, с 1 февраля возобновляется работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат и площадок в помещениях, разрешено бронировать места в детских лагерях.

Фото: iStock
Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19

Но хорошие новости - не повод для расслабления. На минувшей неделе было проведено 72 рейда по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, составлено пятнадцать административных протоколов на граждан и четыре - на водителей.

Рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности провели на пригородном железнодорожном транспорте. В электричках выявили семь человек без масок, при этом средства индивидуальной защиты у них с собой были. На двух человек оформлены административные материалы, троим отказано в проезде - их попросили покинуть электропоезд. - Два пассажира на замечание отреагировали правильно, они приобрели маски и смогли уехать на электропоезде, как и планировали, - отметил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

Продолжается и вакцинация против коронавирусной инфекции: в регионе ее прошли уже более четырнадцати тысяч человек, второй этап завершили более 2,5 тысячи. До конца февраля в Новосибирскую область должно поступить более 100 тысяч доз вакцины.

А как у соседей?

Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе до конца февраля. При этом театры вновь продают билеты на спектакли, исходя из стопроцентной заполняемости залов. Возвращаются к докоронавирусному режиму работы и организации общественного питания. Кафе, рестораны и ночные клубы теперь могут оказывать свои услуги и проводить развлекательные мероприятия и с трех часов ночи до шести утра.

Противоэпидемический режим власти решили ослабить на фоне снижения заболеваемости. По данным областного минздрава, 80 процентов инфицированных переносят недуг в легкой форме, 17 - в средней степени тяжести и лишь три процента болеют тяжело.

В январе со стартом массовой вакцинации открылись первые временные прививочные пункты в двух крупных торговых центрах Кемерова и Новокузнецка. Здесь можно бесплатно получить вакцину без предварительной записи. Развернуто и два десятка мобильных бригад, которые отправятся в сельскую местность и отдаленные населенные пункты (в том числе на вертолетах), жители которых захотят вакцинироваться. Проявляют интерес к организации прививочной кампании вузы и крупные предприятия. Список уже формируется, но все зависит от достаточного наличия вакцины "Спутник V". До конца месяца ожидается поставка 120 тысяч доз.

Подготовила Юлия Потапова, Кемерово

До конца февраля в Новосибирскую область должно поступить 100 тысяч доз вакцины против COVID-19. Фото: Татьяна Кравченко
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область СФО Кемеровская область Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе
Помогать тяжелобольным детям с этого года будут по новым правилам
В Роскачестве рассказали, почему вода из кулеров может быть опасна