В Новосибирской области по нацпроекту открыли новый детсад

Новый детский сад "Звездочка" появился в селе Криводановка Новосибирского района. Как отметили в пресс-службе областного правительства, детское учреждение на 220 мест построили по национальному проекту "Демография".

Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов на открытии детсада отметил, что обеспечение доступности мест в детских садах - приоритетная задача правительства Новосибирской области.

За два последних года система дошкольного образования приросла на семь тысяч мест, а вновь построенные детские сады отвечают совершенно новым современным требованиям не только по набору помещений, но и по оснащению.

- В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест. В 28 муниципальных образованиях региона - уже стопроцентная обеспеченность дошкольным образованием детей от трех до семи лет, - сказал Сергей Нелюбов.

Замминистра подчеркнул, что с учетом строительства новых дошкольных учреждений этот вопрос планируется закрыть практически во всех муниципальных образованиях.

Детский сад в Криводановке полностью оборудован. Малыши от двух лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в 2020 году дефицит в дошкольных образовательных учреждениях снижен на 3200 мест, сдано 16 новых детсадов. В 2021 году запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.