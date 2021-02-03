В Новосибирской области по нацпроекту открыли новый детсад

Новости

Россия и Индия договорились о совместном производстве МиГ-35 13:52
Болельщикам на Олимпиаде в Токио не рекомендовано пользоваться кричалками 13:51
Мошенники стали продавать билеты на каток ВДНХ 13:49
С нелегалов в Европе теперь тоже требуют справки об отсутствии коронавируса 13:44
Медведев ожидает регистрацию "Спутника V" в новых странах 13:42
В Австрии объявили о частичном снятии карантина 13:40
В Москве ликвидировали пожар в кинофотоинституте 13:39
В России создадут единую базу музыкальных инструментов и смычков 13:39
На Красном Октябре закроется Центр фотографии им. братьев Люмьер 13:35
Песков заявил о большом числе желающих привиться от коронавируса 13:32
Медведев: Производство вакцины от ковида может начаться в феврале-марте 13:31
В Ленобласти при реставрации золоченого креста обнаружено послание 13:26
В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности 13:24
Медведев: Первые партии "ЭпиВакКороны" отправлены в 22 региона РФ 13:20
На севере Москвы загорелся кинофотоинститут 13:18
Медведев попросил точные планы по выпуску "Спутника V" 13:10
Медведев: Ситуация с коронавирусом стабилизируется в большинстве регионов 12:49
В МЧС подтвердили гибель пожарных в Красноярске 12:43
На горящем в Красноярске складе найдено тело 12:30
Минфин снизит покупки иностранной валюты в резервы 12:29
Московское метро отсудило деньги у пассажира за сбой движения 12:10
76-летняя актриса обвинила Адама Драйвера в нападении и хамстве 12:04
В Петербурге выпало рекордное количество снега 11:55
Глава МЧС России поручил выяснить причины пожара в Красноярске 11:47
Московские врачи спасли малыша, подавившегося пустышкой 11:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 13:06
Рубрика: Власть

В Новосибирской области по нацпроекту открыли новый детсад

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новый детский сад "Звездочка" появился в селе Криводановка Новосибирского района. Как отметили в пресс-службе областного правительства, детское учреждение на 220 мест построили по национальному проекту "Демография".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов на открытии детсада отметил, что обеспечение доступности мест в детских садах - приоритетная задача правительства Новосибирской области.

Фото: Татьяна Кравченко
В благоустройство и ЖКХ Новосибирской области инвестируют рекордную сумму

За два последних года система дошкольного образования приросла на семь тысяч мест, а вновь построенные детские сады отвечают совершенно новым современным требованиям не только по набору помещений, но и по оснащению.

- В 2021 году в рамках нацпроектов в регионе продолжается строительство дошкольных учреждений, планируется создать порядка 1800 мест. В 28 муниципальных образованиях региона - уже стопроцентная обеспеченность дошкольным образованием детей от трех до семи лет, - сказал Сергей Нелюбов.

Замминистра подчеркнул, что с учетом строительства новых дошкольных учреждений этот вопрос планируется закрыть практически во всех муниципальных образованиях.

Детский сад в Криводановке полностью оборудован. Малыши от двух лет смогут заниматься музыкой, физкультурой, рисованием и другими дисциплинами дополнительного образования.

Справка "РГ"

В Новосибирской области в 2020 году дефицит в дошкольных образовательных учреждениях снижен на 3200 мест, сдано 16 новых детсадов. В 2021 году запланировано создание еще порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит сократить дефицит и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей от 3 до 7 лет.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

В Госдуме объяснили смысл особого режима инвестирования для Крыма
Зеленскому инициируют импичмент из-за закрытия украинских телеканалов
Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Минтруд направил в аппарат кабмина предложения об индексации пенсий
Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса