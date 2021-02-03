В Сибири нашли способ избежать образования сажи при сгорании топлива

Новосибирские ученые представили первые результаты работы над технологиями, которые призваны значительно усовершенствовать процессы сжигания дизельного топлива и авиационного керосина. Эти разработки позволят отечественной промышленности соответствовать экологическим нормам будущего.

Во время визита президента РАН Александра Сергеева в Новосибирск ученые представили ему промежуточные итоги фундаментальных исследований процессов горения и детонации, которые могут лечь в основу развития электротехнологий будущего. Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", соответствующий масштабный проект реализуется при поддержке РАН и Министерства науки РФ, а в консорциум, который создан для его воплощения, вошли десять научных организаций Сибири, Дальнего Востока и Москвы.

Ученые работают над широким спектром направлений, связанных с созданием перспективных технологий в области тепловой энергетики и энергомашиностроения, двигателестроения, использования новых видов топлива, повышения пожаро- и взрывобезопасности технологий, а также снижения производства токсичных продуктов сгорания.

В частности, ученым Института химической кинетики и горения СО РАН удалось показать, что при сжигании модельных дизельных топлив добавка двух процентов оксида пропилена на тридцать процентов снижает максимальные концентрации предвестников сажи и полициклических ароматических углеводородов.

Головным в научном консорциуме стал новосибирский Институт теплофизики СО РАН. Здесь, совместно с учеными НГУ и Института теоретической и прикладной механики СО РАН, выработали методы эффективного управления содержанием продуктов сжигания.

- Будь то камера сгорания энергетической газотурбинной установки или авиационного двигателя, здесь важно найти способы регулирования, - подчеркивает директор Института теплофизики имени Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович. - Но сложность заключается в его правильной организации, которая бы обеспечивала устойчивость самого процесса горения. В скором будущем возможно ужесточение экологических требований к авиационным двигателям. Наша задача - помочь отечественному производству оставаться на высшем уровне по всем техническим характеристикам.

Еще одной прорывным направлением, которое, по словам ученого, может стать крайне востребованным уже в ближайшее время, стала непрерывная детонация смеси авиационный керосин - холодный воздух в проточной кольцевой камере сгорания. Этими исследованиями занимаются специалисты Института гидродинамики им. Лаврентьева СО РАН.