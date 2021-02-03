Овощеводы России выступили с необычной просьбой

Российские производители картофеля и овощей попросили торговые сети снизить требования к их продукции: принимать на продажу мелкий картофель и кривые огурцы. Это позволит поддержать аграриев, а потребителю предложить доступные по цене продукты. При этом по качеству подобные овощи якобы ничем не хуже стандартных. Мы расспросили наших читателей: "А вы кривой огурец купите?"

Наталья Симонюк, хозяйка агроусадьбы "Валерия", Каменецкий район:

- Кривую морковку точно не куплю. Чистить неудобно и много отходов получается. Огурцы? Смотря для чего. Для салата можно и кривые использовать. Главное, чтобы вкусные были. Поэтому, прежде чем что-то покупать, пробую. А если для нарезки на стол, тогда, конечно, нужен и внешний вид. К слову, в торговой сети не люблю покупать овощи как раз потому, что там нет возможности сразу оценить вкусовые качества.

Евгения Романова, менеджер, Рязань:

- Куплю и кривой, и нестандартный, если он будет рязанский. Его не везли за тридевять земель, не накачивали химией. Главное, чтобы на этикетках четко указывали: откуда продукция, название агропредприятия и его адрес. А то, что огурец формой не вышел - кривоват, толстоват, - так на вкусе это никак не отражается. Зато неформат будет компенсироваться ценой.

Елена Досина-Дубешко, заместитель директора РУП "Институт овощеводства", Минский район:

- ГОСТы, в которых прописано, какая продукция должна реализовываться в наших магазинах, существуют не просто так. Объясню. Чтобы овощи росли стандартного размера и плодоносили в определенное время, есть нормативы: как и когда сеять, поливать, подкармливать. Если растут кривые огурцы, проблем может быть две: либо сорт плохой, либо не был соблюден производственный процесс. В ином случае некондиционной продукции быть не должно. Для этого мы и работаем. К слову, в ГОСТах тоже предусмотрены небольшие отклонения от стандарта. Поэтому есть, например, высшая категория продукции, средняя и т.д. Что отражается и на их стоимости в магазинах.

Владимир Мищенко, первый зампредседателя Мурманской областной Думы:

- Цена на нестандартные овощи должна быть ниже. Сам я, наверное, не стал бы их покупать, но граждане, у которых доходы ниже, вполне могли бы приобретать такую продукцию.

Николай Вабищевич, фермер, Столинский район:

- Я огурцы не покупаю. Сам выращиваю и продаю. За качество своей продукции ручаюсь. Много постоянных покупателей. И если одни не смотрят на цену, а только на внешний вид, то другие, наоборот, хотят купить подешевле. А на вкус товар будет одинаковый - с одной грядки.

Максим Кравчук, дизайнер, Красноярск:

- Всегда беру огурцы сортов, что попроще: небольшие, колючие, кривые. Потому что они походят на свои, с дачи. И вкус у них есть. А вот гладкоплодные огурцы нередко ничем не пахнут. Красивые, правильные, а толку никакого. Тоже самое, кстати, можно сказать и по поводу других овощей и фруктов.

Николай Григорьев, учитель китайского языка, Новосибирск:

- Я овощи выращиваю сам, поэтому меня это нововведение может интересовать только теоретически. Но если бы у меня возникла такая необходимость, то купил бы и кривой огурец, и мелкий картофель - при условии, что это отечественный продукт. Пусть кривой, зато натуральный!