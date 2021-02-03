Дело о нападении банды Басаева на солдат в Дагестане направили в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженцев Ставропольского края, проходящих по делу о вооруженном мятеже в Дагестане в 1999 году.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантов обвиняют по трем статьям УК России: участие в банде, участие в вооруженном мятеже и посягательство на жизнь военнослужащих. По версии следствия, обвиняемые в августе 1999 года в Ботлихском районе Дагестана в составе одной из банд под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба приняли участие в вооруженном нападении на солдат. При той атаке 33 человека погибли, 34 - получили ранения.

Фигурантов заключили под стражу. Уголовное дело рассмотрит по существу Южный военный окружной суд.

Продолжается расследование деятельности остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск.