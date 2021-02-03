В Дагестане директор школы присваивал продукты, предназначенные детям

На оперативном видео видно, как из багажника иномарки силовики извлекают пакеты с мясом, овощами, соками и другими продуктами. На вопрос: откуда он взял "продуктовый набор", растерянный директор отвечает - из школы. При этом признается, что продукты предназначались для детей и подобное он совершает не в первый раз.
По данным силовиков, руководитель учебного учреждения регулярно вывозил на личном автомобиле продукты, поставляемые в школу для обеспечения горячим питанием учеников начальных классов. Его действия классифицируются по статье УК РФ "Присвоение или растрата", в ближайшее время директору предъявят официальное обвинение.
- Во всех образовательных учреждениях Каспийска после данного инцидента пройдут проверки. В случае выявления нарушений в вопросах питания детей, выплат педагогам, воспитателям, обслуживающему персоналу решения будут незамедлительные - материалы в правоохранительные органы, - заявил мэр города Борис Гонцов.
"Просто зла не хватает", - охарактеризовал случившееся на своей странице в соцсети первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, назвав ситуацию "позорной и недопустимой".