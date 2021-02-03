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Рубрика: Происшествия

Украл у малышей

В Дагестане директор школы присваивал продукты, предназначенные детям
Текст: Тимур Алиев ("Российская газета", Каспийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
В дагестанском Каспийске выявлен вопиющий факт - правоохранители поймали директора одной из школ, когда после рабочего дня он на своем автомобиле вез домой продукты, предназначенные для учеников.

На оперативном видео видно, как из багажника иномарки силовики извлекают пакеты с мясом, овощами, соками и другими продуктами. На вопрос: откуда он взял "продуктовый набор", растерянный директор отвечает - из школы. При этом признается, что продукты предназначались для детей и подобное он совершает не в первый раз.

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По данным силовиков, руководитель учебного учреждения регулярно вывозил на личном автомобиле продукты, поставляемые в школу для обеспечения горячим питанием учеников начальных классов. Его действия классифицируются по статье УК РФ "Присвоение или растрата", в ближайшее время директору предъявят официальное обвинение.

- Во всех образовательных учреждениях Каспийска после данного инцидента пройдут проверки. В случае выявления нарушений в вопросах питания детей, выплат педагогам, воспитателям, обслуживающему персоналу решения будут незамедлительные - материалы в правоохранительные органы, - заявил мэр города Борис Гонцов.

"Просто зла не хватает", - охарактеризовал случившееся на своей странице в соцсети первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, назвав ситуацию "позорной и недопустимой".

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