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03.02.2021 13:33
Рубрика: Общество

Праздник в Бюрукутане

В Дагестане открыли школу, построенную два года назад
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 22(8373)
После публикации в "РГ" ("Пустые классы", РГ-Неделя от 2 декабря 2020 года) власти Дагестана открыли построенную два года назад сельскую школу в селе Бюрукутан. На очереди - еще три неработающие школы. Как выяснили в региональном ОНФ, здания построены и сданы еще два года назад, но детям в них учиться не разрешают. Виной тому бюрократические проволочки с оформлением земель.
Скоро откроются и остальные построенные в горных районах республики школы. Фото: Пресс-служба Дагестанского отделения ОНФ Скоро откроются и остальные построенные в горных районах республики школы. Фото: Пресс-служба Дагестанского отделения ОНФ
Скоро откроются и остальные построенные в горных районах республики школы. Фото: Пресс-служба Дагестанского отделения ОНФ

Проблема в том, что они территориально располагаются в Бабаюртовском районе, на землях отгонного животноводства, но административно принадлежат четырем горным районам. Отгонное животноводство - исторически сложившаяся система овцеводства в Дагестане. Летом стада перегоняют на альпийские луга, а зимой - на равнину, на земли отгонного животноводства. Как пояснили в министерстве по земельным и имущественным отношениям республики, у школ, как и других социальных объектов, нет соответствующих документов на отвод территории. А оформить их нет законодательного права.

Фото: Артем Житенев/РИА Новости
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Но наконец выход найден. Для ввода в эксплуатацию школы в Бюрукутане решили так: новое здание передано в оперативное управление старой школе села. После положительного заключения Роспотребнадзора и пожарной службы обновили лицензию на эксплуатацию существующих зданий обеих школ.

Возможно, по такой же схеме начнут работать и остальные школы, которые третий год не могут открыться для учеников.

Общеобразовательные школы были построены в рамках государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Школа в Бюрукутане рассчитана на 100 учеников, общая площадь составляет полторы тысячи квадратных метров. Стоимость проекта - около 90 миллионов рублей.

Старое здание, стоящее по соседству, отапливалось углем, помещения находились в аварийном состоянии, не было нормального пищеблока и оборудованного спортзала.

- Мы несколько раз готовились к торжественному открытию новой школы. Перевезли весь учебно-методический материал. Но всякий раз открытие откладывали. Ребята не переставали спрашивать, когда же они будут учиться в хороших условиях. Теперь классы полностью оснащены современным оборудованием, имеется компьютерный класс, лаборатории, кабинет профессиональной подготовки, пищеблок и спортивный зал. Дети очень довольны, - рассказал "РГ" директор школы Зубаир Сагитов.

Комментарий

Магомед Юсупов, руководитель "Дагсельхозстроя":

- Статус отгонных земель обсуждается десятки лет. За это время на месте равнинных скотопрогонных трасс образовались поселки, многих нет на карте. В минимущества объяснили, что это не просто земля муниципалитета, а республиканская земля, зона отгонного животноводства, правовой статус которой регулируется отдельным законом. Строить на этих землях по закону нельзя. Но здесь вместо временных зимних стоянок животноводов давно построены объекты здравоохранения, соцкультбыта, стоят старые школы. Давно пора внести изменения в закон о землях отгонного животноводства и предусмотреть строительство хотя бы социальных объектов, в том числе школ.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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