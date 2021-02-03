В Дагестане проверят сообщения о краже директором школы продуктов

Министерство образования и науки Дагестана проверяет информацию о том, что директор одной из школ Каспийска украл продукты питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В социальных сетях распространились сведения о том, что руководителя образовательного учреждения уличили в хищении провизии, предназначенной для школьной столовой. Директора несут личную ответственность за организацию и качество питания.

На обеспечение горячими обедами школам выделяют средства из расчета 61 рубль в день на каждого ребенка. В региональном министерстве подчеркнули, что деньги поступают на счета образовательных учреждений целиком и в срок.