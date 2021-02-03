В Дагестане шестерых подростков заподозрили в создании банды

Дагестанские следователи возбудили уголовное дело в отношении шестерых несовершеннолетних жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

В зависимости от роли каждого из подростков подозревают в создании террористического сообщества, руководстве им, или же просто участии.

По версии следствия, подозреваемые поддерживают идеи запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В июне 2019 года в Махачкале они решили создать незаконное вооруженное формирование. Один из сообщников стал руководителем этой группы.

Идут следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Санкция статьи 205.4 УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.