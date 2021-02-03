Арктическая зона - регион консолидации международного сотрудничества

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

В ходе встречи Андрей Чибис представил инициативы для обсуждения в рамках повестки Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который запланирован на конец года в зависимости от эпидемиологической ситуации и председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Также глава Мурманской области рассказал, что в 2020 году, несмотря на все сложности, Мурманская область ни на день не остановилась в продвижении региона как флагмана арктической повестки: "Те результаты, та динамика движения в Арктической зоне, которая есть, - это результат консолидированных усилий. И здесь мы выступаем, что очень правильно и здорово, не какими-то конкурентами друг с другом, а наоборот, консолидируя, вместе двигаясь вперед. Однако важно продолжить работу по развитию инвестиционной привлекательности региона за рубежом. Как инструмент продвижения необходимо восстанавливать одну из системообразующих отраслей в стране, а именно конгрессно-выставочную, которая демонстрирует наш потенциал широкому кругу как российских, так и зарубежных партнеров", - рассказал Андрей Чибис.

Сделаны важные шаги в совершенствовании системы государственного управления по развитию Арктического региона. Практически вся Российская Арктика становится специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. "В рамках предстоящего председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах особую актуальность приобретают отношения Мурманской области с приграничными арктическими территориями. Арктика - стратегически важный регион как для России, так и для государств - членов и наблюдателей АС, равно как и для мировой экономики в целом. Устойчивое развитие немыслимо без налаживания международного сотрудничества", - отметил Антон Кобяков.