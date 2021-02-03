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03.02.2021 09:00

БФУ им. И. Канта открывает Год науки и технологий России научно-популярным марафоном "Открыты будущему"

Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 22(8373)
Ежегодно 8 февраля - в День российской науки - университет проводит для своих сотрудников, студентов, учеников школ и жителей региона яркие мероприятия, включающие в себя интеллектуальные битвы ведущих исследователей, циклы футурологических лекций, награждение молодых ученых. В Год науки и технологий, невзирая на осложненные внешние условия, университет также подготовил захватывающую разностороннюю программу "Открыты будущему".

Марафон будет проводиться в online-формате. Ссылка для подключения.

Современное общество старается жить "завтрашним" днем, пытаясь хоть одним глазком "увидеть, предугадать", что его ждет, а лучшие представители - сформировать прогнозируемое будущее. Каждому из нас интересно знать, что случится завтра, угадать, каким станет мир через пятьдесят или сто лет и какую роль в нем будет играть человек. Мы с восхищением наблюдаем за созданием экзоскелета Тони Старка, пытаемся разгадать игры со временем Кристофера Нолана, вместе с Мэттом Дэймоном ставим опыты по выращиванию на Марсе картофеля, ищем новые планеты, пригодные для жизни, трансформируя пространственный континуум с героями "Интерстеллара", примеряем на себя технологические утопии Пелевина… Возможны ли эти модели будущего с точки зрения современного развития научной мысли? Станут ли они когда-нибудь физической, а не кинематографической реальностью?

В День российской науки мы предложим известным исследователям, писателям, руководителям крупных компаний попытаться сформулировать образ человека будущего: его физиологические характеристики, психоэмоциональные свойства, когнитивную деятельность, социальное и прочее окружение, а также порассуждать над вопросом: "Что будет с человеком и окружающей его действительностью через многие годы?"

Наши гости, среди которых Татьяна Владимировна Черниговская (доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент Российской академии образования); Артем Валерьянович Юров (доктор физико-математических наук, профессор, директор Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ); Александр Яковлевич Каплан (доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ им. М. В. Ломоносова, научный руководитель центра нейротехнологий и машинного обучения БФУ им. И. Канта); Александр Александрович Федоров (доктор философских наук, профессор, ректор БФУ им. И. Канта); Андрей Юлианович Себрант (кандидат физико-математических наук, директор по маркетингу сервисов компании "Яндекс"); Виктор Борисович Казанцев

(доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник центра нейротехнологий и машинного обучения БФУ им. И. Канта); Константин Юрьевич Попадьин (кандидат биологических наук, руководитель центра геномных исследований БФУ им. И. Канта, старший научный сотрудник (senior PostDoc) центра интегративной генетики университета в Лозанне); Александр Владимирович Шендерюк-Жидков (директор ГК "Содружество"), и студенты БФУ выскажут свои суждения с самых разных позиций - науки, искусства, бизнеса.

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