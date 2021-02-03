Депутата из Ленобласти задержали при попытке получить взятку

В Петербурге сотрудниками регионального управления ФСБ задержан депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, парламентария подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, некоторое время назад депутат узнал, что одну коммерческую фирму проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Далее, как полагают следователи, парламентарий обратился к бизнесменам и сообщил, что полицейские намерены привлечь предпринимателей к уголовной ответственности. Бизнесменам, естественно, этот вариант не понравился и тогда им депутат предложил за три миллиона рублей "решить вопрос" с полицией. Предпринимателям было дано обещание, что что дела не возбудят, а проверка прекратится.

Депутата задержали при получении 155 тысяч рублей наличными. Оставшиеся банкноты оказались муляжом.

В ближайшее время задержанному избраннику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.