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Рубрика: Происшествия

Депутата из Ленобласти задержали при попытке получить взятку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге сотрудниками регионального управления ФСБ задержан депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Как сообщает Следственный комитет по Петербургу, парламентария подозревают в покушении на мошенничество. По версии следствия, некоторое время назад депутат узнал, что одну коммерческую фирму проверяют сотрудники правоохранительных органов.

Далее, как полагают следователи, парламентарий обратился к бизнесменам и сообщил, что полицейские намерены привлечь предпринимателей к уголовной ответственности. Бизнесменам, естественно, этот вариант не понравился и тогда им депутат предложил за три миллиона рублей "решить вопрос" с полицией. Предпринимателям было дано обещание, что что дела не возбудят, а проверка прекратится.

Депутата задержали при получении 155 тысяч рублей наличными. Оставшиеся банкноты оказались муляжом.

В ближайшее время задержанному избраннику предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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