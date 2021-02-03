Грузооборот балтийских портов России по итогам 2020 года составил 241,5 млн тонн, за последние 15 лет он вырос в три раза. Россия последовательно наращивает поток товаров через свои гавани, переводя туда и грузопотоки из портов Литвы, Латвии и Эстонии. Оставшиеся чуть более 40 млн тонн российских грузов в год, которые пока идут через прибалтийские страны, также могут в ближайшие годы перевести в российские порты.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва

Основную долю в этом грузопотоке до последнего времени занимали уголь, минеральные удобрения, руда и металлы, пояснили "РГ" в Росморречфлоте.

Перевалка угля через зарубежные порты уже остановилась буквально за несколько месяцев до конца прошлого года. Чтобы перебросить оставшиеся грузы на свои гавани, России нужно увеличить мощности терминалов. Эти задачи сформулированы в федеральном проекте "Морские порты России" Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

В Усть-Луге строится комплекс для хранения и перевалки минеральных удобрений. К 2022 году новые мощности, как планируется, примут на себя 12 млн тонн грузов в год. В том же году в Приморске в строй введут новый универсальный перегрузочный комплекс, который позволит дополнительно обслуживать еще 10-15 млн тонн грузов. Это будут минеральные удобрения, контейнеры, металлопродукция, а еще зерно. На Западе растет спрос на минеральное сырье и химическую продукцию. Так что новые мощности российских портов на Балтике будут востребованы сами по себе и смогут забрать оставшийся грузопоток из портов Литвы, Латвии и Эстонии.

Для постепенного замещения услуг зарубежных портов своими собственными России потребовались десятилетия. В СССР грузы на Балтийском море в основном шли через советские прибалтийские республики. В перевалке участвовали девять портов. Четыре из них - в Калининграде, Ленинграде, Выборге и Высоцке - находились на территории РСФСР и обслуживали лишь четверть всего грузопотока.

В 2022 году запустят новые терминалы в Усть-Луге и Приморске, они примут на себя оставшиеся российские грузы из зарубежных портов на Балтике

Даже крупнейший на тот момент из отечественных портов Санкт-Петербурга играл вспомогательную роль, указывает заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Первую скрипку в регионе играли порты Клайпеда и Бутинге в Литве, в Риге и Вентспилсе в Латвии и таллинский порт в Эстонии. После распада СССР их роль усилилась за счет экспорта продуктов нефтепереработки, которым занялась Беларусь.

России, как оказалось, своих мощностей не хватает. В 1993 году правительство приняло решение о строительстве новых портов. Задачи немедленно переключить грузы со стран Прибалтики, впрочем, не было. Да и сами соседи могли позаботиться о сохранении потока грузов. Тем более что негативные последствия переживала и их экономика. Начался выезд на Запад квалифицированной рабочей силы, распад промышленных предприятий. Многие из них были ориентированы на внутренний советский рынок, например, выпускали микроавтобусы, гидрометеоприборы и радиоэлектронику. А порты приносили весомый доход. Сегодня, по подсчетам экспертов, Россия платит около 30 млрд рублей в год за перевалку грузов в портах трех стран Балтии. В 90-х эта сумма была в разы больше.

В итоге ключевую роль сыграла геополитика. "Если бы у нас были хорошие отношения со странами Балтии, было бы целесообразно разделять потоки, чтобы снизить нагрузку на российскую инфраструктуру и иметь запасные пути в качестве страховки на случаи аварий и ремонта. Но с учетом антироссийских настроений этих стран Россия не стала рассматривать их как альтернативу для отправки грузов", - говорит Евсеев.

Порт в Высоцке был образован на базе причалов портопункта еще в 1993 году, а в 1995 году он был внесен в Реестр морских портов России и стал самостоятельным, одним из самых молодых портов страны. К 2004 году он обслужил чуть более пяти млн тонн грузов, а с 2014 года уже вышел на уровень в 17 млн тонн в год.

Порт Приморский, по замыслу, сразу должен был стать основным нефтеналивным портом России и заместить порт в латвийском Вентспилсе. Строительство порта удалось начать только в 2000 году. Очереди вводили в строй поэтапно, соответственно росли и обороты. К 2003 году порт обслуживал около 18 млн тонн грузов, в 2004 году - уже 44,5 млн тонн, в 2009 году объемы достигли 79,2 млн тонн.

Порт в Усть-Луге начал действовать с 2001 года, сначала открылся угольный терминал. Объемы также начали стремительно расти. Если в 2003 году порт переваливал всего 400 тысяч тонн грузов в год, то в 2017 году - уже более 100 млн тонн.

Россия вовлекла в свою орбиту и грузопотоки Беларуси. Летом 2020 года на фоне сложной внутриполитической ситуации и обострения отношений с западными странами, в том числе и с Литвой, Беларусь приняла решение перенаправить свои грузы в российские порты, хотя перевалка грузов через прибалтийские страны все же выгоднее из-за более коротко "плеча".

Тем временем почти все порты прибалтийских стран в течение последних пяти лет снижали грузооборот на 5-15% в год.

Пока через них идут еще контейнерные перевозки транзитом из Китая в Западную Европу. Возможно, это вопрос времени. К 2024 году Россия планирует увеличить мощность всех своих портов еще на 300 млн тонн грузов в год и провести их углубление.