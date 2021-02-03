Как менялось розничное кредитование в период пандемии коронавируса

Год назад, буквально за считанные недели до начала активного распространения коронавирусной инфекции в мире, никто и представить не мог какие испытания будут ждать мировую экономику. Российская банковская система не стала исключением. Однако, банки оказались готовы выстоять перед резкими изменениями - запасов ликвидности и капитала у финансовых организаций в коронакризис оказалось больше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов.

Весной необходимо было быстро перестраивать бизнес-процессы с учетом изменившейся реальности и введения карантинных мер. Как отмечают в Банке УРАЛСИБ, этот период дал дополнительный толчок к развитию дистанционного банковского обслуживания и вводу новых услуг. "В мае прошлого года мы запустили доставку нашей флагманской дебетовой карты "Прибыль", - рассказывает Ирина Гладких, заместитель управляющего филиалом по розничному бизнесу ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в Санкт-Петербурге. Для нас реализация сервиса доставки карты была крайне важна, ведь "Прибыль" пользовалась и продолжает пользоваться огромным спросом. Что неудивительно, ведь она сочетает в себе две самые востребованные "карточные" опции - кешбэк до 3% за любые покупки и процент на среднесуточный остаток по счету в размере 5,25%*".

"Летом 2020 года мы запустили сервис электронной регистрации сделок с жильем. Клиенты могут воспользоваться услугой как при покупке квартиры у застройщика, так и на вторичном рынке, а также при рефинансировании ранее полученного кредита, - продолжает Ирина Гладких. При электронной регистрации участники сделки получают все услуги и документы в режиме "единого окна" через офис банка УРАЛСИБ, без дополнительных визитов в Росреестр и МФЦ. Таким образом, все необходимые документы для регистрации сделки и передачи данных оформляются за одно посещение".

В целом ипотека в 2020 "карантинном" году показала небывалый рост. Это было связано с двумя факторами - общим снижением ставок и реализацией программы государственного льготного кредитования, так называемой "Ипотека с господдержкой". Филиалом Банка УРАЛСИБ в Санкт-Петербурге в 2020 году было выдано на 42% больше ипотечных кредитов по сравнению с 2019 годом. Ирина Гладких отмечает, что также с 2018 года действует программа льготного ипотечного кредитования для семей с двумя и более детьми, а также для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью. В Банке УРАЛСИБ по данному виду кредита предусмотрена ставка от 5,5%**. Ипотека с каждым годом становится всё более доступной, и те заемщики, которые получили кредиты несколько лет назад по более высоким ставкам, сегодня имеют возможность рефинансировать их. Этот, относительно "молодой", банковский инструмент становится всё более востребованным, ведь разница по ставке, например, в 2% при долгосрочном кредите на срок 10-20 лет, позволит заемщикам существенно экономить на ежемесячных выплатах по кредиту.

Неплохо в прошлом году, несмотря на карантин, себя чувствовало и автокредитование. Петербургский филиал Банка УРАЛСИБ закрыл год по данному виду кредита с показателями аналогичными 2019 году. Это обусловлено, в том числе, повышенным спросом со стороны клиентов банка на автомобили по госпрограммам "Первый" и "Семейный автомобиль".

Значительного изменения в поведении со стороны вкладчиков банка не было, отмечают в УРАЛСИБе. "Первые недели "карантина" клиенты беспокоились о том, что будет с их средствами. В тот период мы вели большую консультационную работу, объясняли, что банк будет работать и все услуги будут доступны клиентам, - рассказывает Ирина Гладких. В марте-апреле прошлого года у нас значительно возросла нагрузка на колл-центр, поэтому мы перевели большую часть его сотрудников с продаж на консультации".

Что касается потребительского кредитования, то в УРАЛСИБе были доступны как кредитные каникулы, так и собственные программы рефинансирования банка. Как отмечают в финансовой организации, спрос на потребительские кредиты практически не падал даже во время весеннего "карантина", а после частичного снятия ограничительных мер начал расти. Это обусловлено тем, что сами кредиты становятся доступнее. Купить новую технику и мебель можно сразу, не откладывая скрупулёзно с каждой зарплаты, а выплачивать комфортные суммы в течение удобного для себя срока. В Банке УРАЛСИБ отмечают, что в 2020 году было некоторое снижение объема выдач кредитов. Это связано, в первую очередь с тем, что снизилось число клиентов, попадающих под требования банка. Ряд отраслей пострадало значительнее других, и это значит, что доходы всех занятых в них сотрудников могут измениться. Банки должны это учитывать при принятии решения о выдаче кредита.

Банковская деятельность в прошедшем году, хоть и претерпела изменения, но революции не случилось. Часть сервисов и платежей, ушедших в онлайн, так там и останутся. При этом, банк - это все таки разговор о личных финансах, который многие предпочитают вести лицом к лицу, и поэтому живое общение будет продолжать оставаться востребованным.

ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

*Дополнительная информация по Карте "Прибыль":

Обслуживание - 0 руб./мес. при покупках более 1 тыс. руб./мес. (некот. безнал. операции не учитываются, полный список на www.uralsib.ru) или мин. остатке ден. средств на картсчете (далее-ОС) более 5 тыс. руб./мес., в иных случаях - 49 руб./мес. Кешбэк - возврат ден. средств на картсчет за осуществление покупок с использованием карты "Прибыль" (далее - Карта). Клиенту начисляется 1 балл за 50 потраченных руб., но не более 4000 баллов/мес., которые могут быть обменены на ден. сертификаты с номиналом, предусматривающие кешбэк в размере 1% или 3% от суммы транзакций. После выбора сертификата сумма в размере номинала выбранного ден. сертификата перечисляется на картсчет. Также клиент может накапливать баллы с целью последующего приобретения у партнеров Банка ж/д и авиабилетов, бронирование отелей и проката автомобилей в разделе "Путешествие за бонусы", сертификатов партнеров Банка и/или пожертвование в пользу благотворительных организаций. Список партнеров сертификатов Банка указан на сайте www.bonus.uralsib.ru. Некоторые безнал. операции не учитываются, полный список на www.bonus.uralsib.ru. 5,25 % годовых начисляется ежемесячно на ежедневный фактический остаток денежных средств на картсчете на сумму остатка до 2 млн руб. включительно при уровне ежемесячных покупок от 10 тыс. руб. включительно (некот. безнал. операции не учитываются, полный список на www.uralsib.ru), 0,25 % годовых при уровне ежемесячных покупок до 10 тыс. руб.; при превышении указанного остатка денежных средств на картсчете проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия - 3 года. Комиссии: перевыпуск с прежним сроком действия - 299 руб.; смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее - БТ) ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (далее - Банка) - 0 руб., в БТ др. банков - 50 руб.; запрос об остатке ден. средств через БТ др. банков - 30 руб. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней - 199 руб., от 730 дней (включительно) - 250 руб.; выдача наличных (далее - ВН) в пунктах ВН (далее - ПВН) - 0,7 % от суммы операции (далее - СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. - 99 руб.; ВН в ПВН и БТ др. банков за пределами РФ - 1 % от СО, но не менее 110 руб., может взиматься доп. комиссия др. банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) - 1 % от СО, от 1 до 3 млн руб. - 5 %, от 3 млн руб. - 10 %; ВН без Карты в ПВН филиала Банка "Южный" в сумме до 1,5 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) - 5 % от СО; зачисление на счет средств через БТ и платежный терминал (далее - БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню, указанному на сайте Банка (далее - перечень) - 0,5 % от СО; безналичный перевод средств (далее - БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню - 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с карты на карты Банка и банков по перечню - 1 % от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карту др. банков - 1 % от СО, но не менее 60 руб.; БПС на сайте Банка с карты на карту др. банков - 1,5 % от СО, но не менее 60 руб.; пользование средствами, составляющими тех. задолженность (далее - ТЗ) в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых - двойная ключевая ставка ЦБ РФ. БПС возможны только с карт/на карты Visa/Mastercard. Курьерская доставка карты "Прибыль" доступна не во всех населенных пунктах РФ, возможность доставки проверяется автоматически при заполнении заявки на сайте. Подробная информация по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте www.uralsib.ru. ПАО "БАНК УРАЛСИБ" (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15).

**Кредит на потребительские нужды и на погашение действующих потребительских кредитов в сторонних банках. Требования: гражданство РФ, постоянная регистрация на территории РФ, стаж на последнем месте работы - от 3 месяцев, возраст заемщика - от 23 до 70 лет (максимальный возраст на момент окончания кредитного договора). При оформлении потребительского кредита минимальная ставка составляет от 5,5 % годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, минимальная ставка - от 16,5 % годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья / расторжения договора страхования жизни и здоровья. При оформлении потребительского кредита максимальная ставка составляет 6,7% годовых в рублях в случае страхования заемщиком жизни и здоровья одновременно с подписанием кредитного договора, 17,5% годовых в рублях в случае отсутствия страхования жизни и здоровья /расторжения договора страхования жизни и здоровья. В случае непредоставления документов, подтверждающих целевое использование кредита на рефинансирование кредитов в сторонних банках, ставка по кредиту на рефинансирование может быть повышена на 5 процентных пунктов. Размер процентной ставки, сумма кредита (от 100 000 до 2 000 000 рублей для потребительского кредита с целью рефинансирования, от 100 000 до 3 000 000 рублей для потребительского кредита) и срок кредитования (от 13 до 84 месяцев) устанавливаются для каждого клиента индивидуально в зависимости от уровня риска клиента, категории клиента и цели кредитования (рефинансирование или стандартный кредит наличными). Дополнительные расходы: Страхование жизни и риска потери трудоспособности (добровольное). Комиссии при получении кредита наличными отсутствуют. Условия действительны на 18.01.2021 Не является публичной офертой.