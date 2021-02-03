В Петербурге выпало рекордное количество снега

В Петербурге с начала сезона выпало рекордное количество осадков. Высота снежного покрова достигла 21 сантиметра.

Об этом в соцсетях сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам метеоролога, причиной снегопада стал пришедший из Германии в Северную столицу циклон "Квирин".

Циклон принес с собой не только снегопад, но и облачность. Температура воздуха составляет минус 2 - минус 4 градуса.

В Ленинградской области, которая также оказалась под воздействием теплого атмосферного фронта, столбик термометра может опуститься до минус 6 градусов.