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03.02.2021 16:31
Рубрика: Происшествия

Петербуржца осудили за убийство двух прохожих в парке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении мужчины, который зарезал двух прохожих в Полежаевском парке. Ближайшие 14 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В прокуратуре северной столицы отмечают, что мужчина пошел под суд по статье, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц, которое имело целью скрыть другое преступление.

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Убийства произошли в ночь на 20 сентября 2019 года. По данным СК Санкт-Петербурга, мужчина в Полежаевском парке, будучи навеселе, повздорил со своим знакомым. В ходе ссоры петербуржец достал нож и несколько раз ударил приятеля. Тот скончался.

Тогда нападавший решил скрыть следы преступления. Он придал погибшему позу спящего. Но тут в парк пришел общий знакомый, он обнаружил тело, понял, что приятель не спит, а был убит. Тогда нападавший осознал, что на него заявят в полицию, и убил второго человека.

Правда, несмотря на все попытки скрыть следы преступления, уже на следующий день мужчина давал показания и в ходе расследования был полностью изобличен.

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