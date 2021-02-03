Новости

Байден отменил ряд указов Трампа в сфере миграционной политики 03:11
ВОЗ: "Британский" штамм коронавируса выявлен за неделю еще в 10 странах 02:35
Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ 02:11
Госдеп: США изучают возможность возвращения в Договор по открытому небу 01:46
Дубль Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Интер" 01:00
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе 00:58
Основатель Amazon покинет пост гендиректора корпорации 00:49
Зеленский ввел санкции против ряда украинских телеканалов 00:37
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение 00:36
В Белом доме призвали иммигрантов не ехать в США 00:17
СМИ: Премьером Италии может стать экс-глава ЕЦБ Марио Драги 02.02.2021
Елена Малышева рассказала, кто чаще умирает от коронавируса 02.02.2021
Власти Нидерландов намерены продлить изоляцию до марта 02.02.2021
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 02.02.2021
Захарова призвала Запад заняться своими проблемами 02.02.2021
Цветков: В случае с Навальным сработал принцип справедливости и неотвратимости наказания 02.02.2021
Депутат: Замена Навальному условного срока на реальный соответствует практике 02.02.2021
В США сотрудник ФБР убит при попытке обыска в частном доме 02.02.2021
Отели предоставили около 13 тысяч номеров медработникам в период пандемии 02.02.2021
В Москве ликвидирован пожар в детском центре 02.02.2021
Захарова: РФ ответит на все случаи вмешательства иностранных послов во внутренние дела 02.02.2021
В Москве загорелся детский центр 02.02.2021
В Британии скончался ветеран, собравший 32,8 млн фунтов на борьбу с ковидом 02.02.2021
Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости" 02.02.2021
Музей хоккея в Москве возобновит работу под эгидой ФХР 02.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 02:11
Рубрика: Власть

Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетную орбиту российский военный спутник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что запуск состоялся во вторник в 23:45 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Фото: iStock
В 2020 году на орбиту вывели 1263 космических аппарата

В военном ведомстве сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Его уже приняли на управление наземные средства ВКС. "После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2549", - цитирует ТАСС Минобороны.

Отмечается также, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все его системы функционируют в штатном режиме.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчет с первым пуском ракеты космического назначения в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что все прошло штатно.

Россия планирует 30 космических пусков в 2021 году
В регионах Власть Власть Безопасность Власть Безопасность Армия Общество Космос Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Еще два российских города возобновят международное авиасообщение
Гинцбург: "Спутник V" сможет защищать от коронавируса больше двух лет
Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики
Прототип корабля Starship взорвался во время испытаний в Техасе
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит