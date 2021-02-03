Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту спутник Минобороны РФ

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на расчетную орбиту российский военный спутник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что запуск состоялся во вторник в 23:45 (мск) с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В военном ведомстве сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Его уже приняли на управление наземные средства ВКС. "После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2549", - цитирует ТАСС Минобороны.

Отмечается также, что со спутником установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, все его системы функционируют в штатном режиме.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчет с первым пуском ракеты космического назначения в 2021 году. Об этом он написал на своей странице в Facebook, отметив, что все прошло штатно.