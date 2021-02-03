Петербуржец Дмитрий Сидоркевич по образованию метеоролог, по профессии - мастер мотомастерской, а в душе - почтальон Печкин. Это даже на "Союзмультфильме" признали - вылитый Игорь Иванович из Простоквашино.

О своем сходстве с известным героем мультфильма Дмитрий знал давно. Во времена увлечения историческими реконструкциями друзья нередко шутили: "Смотрите, Печкин в армии". Достаточно надеть шапку-ушанку, и никакого грима не надо - каждый видит, что перед ним тот самый почтальон.

В сентябре 2019-го Сидоркевич впервые поехал в образе Печкина вручать "посылку для вашего мальчика" - так его мотомастерская поздравила с закрытием сезона дружественный мотоклуб. Имел большой успех. Так к Дмитрию пришла известность. Редкий день обходится без того, чтобы фото Печкина не появились в каких-нибудь пабликах.

- В прошлом году "Союзмультфильм" объявил в своем Instagram конкурс двойников. Я шутки ради отправил свою фотку. Ну и победил, - рассказывает Дмитрий. - Прислали подарок, а потом пригласили на мультстудию. Здорово, конечно! Это же почти мечта детства - увидеть, как делается все это волшебство. Встречался и с Охлобыстиным, который озвучивает нового Печкина. Не разочаровался - он в жизни точно такой, как на экране.

Петербургский Печкин часто попадает в объективы горожан и туристов. Дмитрий никогда не отказывает - популярность ему приятна. Говорит, однажды ехал на мопеде, и его остановил патруль ДПС. Задали только один вопрос: "Можно с вами сфотографироваться?" А ведь он тогда был даже без ушанки и плаща, "по гражданке". Все равно узнали.

В жизни Сидоркевича даже стали происходить "печкинские" события. Недавно, например, ему подарили велосипед - просто один из веломагазинов решил, что так будет правильно. И Дмитрий тут же уменьшил количество вредности в себе и в окружающем мире. В частности, завел "Почту почтальона Печкина" - поставил именной ящик для писем. Награда тем, кто не поленится написать настоящее бумажное письмо или открытку, - личное поздравление от Печкина. Бесплатно.

Фото: instagram.com / sidorkevich_dmitry

Куда писать

Отправить "настоящее", бумажное письмо "петербургскому Печкину" вы можете по адресу: 194354, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 109, корпус 2, магазин "ВелоДрайв", почтальону Печкину.