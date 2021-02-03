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Рубрика: Экономика

Резюме на пороге

Центры занятости превращаются в современные кадровые агентства
Текст: Ирина Белова, Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград - Новороссийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(8374)
Получить психологическую помощь после выхода с удаленки на работу, переобучиться новой профессии смогут калининградцы. А мамы, воспитывающие детей-дошкольников, - записать ребенка в детский сад или подобрать няню. Такую возможность дает центр занятости нового формата в Калининграде, который открылся по нацпроекту "Демография". Похожие новшества появляются и в других регионах, где после модернизации учреждения станут настоящими кадровыми агентствами.
Центр занятости в Новороссийске работает в новом формате и с современным оборудованием. Фото: предоставлено Центром знатности населения Новороссийска Центр занятости в Новороссийске работает в новом формате и с современным оборудованием. Фото: предоставлено Центром знатности населения Новороссийска
Центр занятости в Новороссийске работает в новом формате и с современным оборудованием. Фото: предоставлено Центром знатности населения Новороссийска

В Калининграде новый центр занятости заработал в декабре 2020-го. Он разместился в отдельном трехэтажном здании с помещениями в формате open space и оснащен отдельными зонами для тех, кто ищет работу, и тех, кто ищет работников. В нем появился даже детский уголок. Деятельность центра оптимизирована за счет использования чат-ботов и внедрения новых технологий.

Фото: Пресс-служба администрации Калининграда
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У калининградки Анны уже есть опыт обращения в службу занятости. До рождения первого ребенка она трудилась в банке, но во время декретного отпуска он закрылся. Молодой маме предложили пройти переподготовку в качестве бухгалтера.

- Я тогда жила в Светлогорске, и мне даже оплачивали проезд в Калининград к месту учебы, - вспоминает Анна. - В результате нашла новую работу - также в банке, но по новой специальности. Затем родился второй ребенок, мы переехали в Калининград. Дочке скоро будет три года, надо искать новую работу. Пошла в новый центр занятости и была приятно удивлена. Меня еще на входе спросили, что я ищу, с кем бы хотела поговорить, записали к специалисту, который поможет составить резюме. Сказали, что можно прийти с детьми, если старший сын посидит с младшей дочерью в детском уголке. Появилось ощущение - будто попала в современный банк, для которого я - ценный клиент. Новые ощущения испытывают и жители Новороссийска, где открылся обновленный центр занятости населения "Работа России". Его модернизировали в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

- Капитальный ремонт длился почти полгода, мы начали принимать посетителей с 25 декабря, - рассказала "РГ" руководитель центра Наталья Клименко. - К нам уже обратились около тысячи человек, из которых сто уже нашли работу.

Кроме капремонта, обновили офисную мебель и технику, а также переобучили сотрудников. Но главное новшество - современное программное обеспечение, электронные очереди и сервис индивидуальной работы.

- Я искала работу с апреля прошлого года, когда переехала из Екатеринбурга в Новороссийск, - признается жительница Новороссийска Елена Васильева. - Из-за пандемии коронавируса заявку подавала удаленно, а на прошлой неделе пришла туда и сразу трудоустроилась менеджером по закупке продуктов со свободным графиком работы. Новый центр поразил красотой, чистотой, удобством и вежливостью персонала. Администратор объяснила, как пользоваться инфоматом, очередь быстро двигалась, и специалист оперативно обслужила.

"Искала работу с апреля прошлого года, когда переехала из Екатеринбурга в Новороссийск. А на прошлой неделе пришла в новый центр занятости и сразу устроилась менеджером", - признается жительница Новороссийска Елена Васильева

Как отмечает глава Новороссийска Игорь Дяченко, 2020 год был трудным для всех отраслей экономики России, уровень безработицы в городе вырос. "Сотрудники центра занятости трудились почти в круглосуточном режиме, и общими усилиями нам удалось снизить показатель безработицы", - написал он на своей странице в Instagram.

Новороссийск стал вторым городом на Кубани, где открылся обновленный центр занятости. В прошлом году еще два открылись в Краснодаре. На модернизацию в Новороссийске ушло 24,6 миллиона рублей, из которых 2,9 миллиона рублей - из федерального бюджета. В этом году обновят центры занятости населения в Сочи, а в следующем - в Армавире.

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