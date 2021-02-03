В Ленобласти при реставрации золоченого креста обнаружено послание

В городе Гатчина Ленинградской области реставраторы обнаружили на куполе собора Святого Апостола Павла послание потомкам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Записка была найдена при разборе креста с целью реставрации.

Послание датировано 1986 годом. В записке сказано: "сей крест имеет высоту 7 метров. Золота пошло 28 книжек по 60 листов". Также автор указал, что сам крест был сделан из стали, а золотить его увозили в Псков к мастеру по фамилии Чернохвостов.

Авторами послания выступили пятеро бригадиров, которые 4 сентября 1986 года установили крест на соборе.

В записке для потомков они подробно расписали весь процесс создания креста, чтобы облегчить в будущем работу реставраторам.