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03.02.2021 13:20
Рубрика: Власть

За уборкой проследит СМУТ

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 22(8373)
Следить за качеством уборки снега на улицах городов и поселков Мурманской области будет электроника. В регионе вводится в эксплуатацию система мониторинга уборки территорий (СМУТ МО), сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В этой системе уже зарегистрированы 630 единиц транспортных средств с навигационным оборудованием слежения. Мониторинг и анализ спутниковых данных позволят организовать работу снегоуборочной техники так, чтобы исключить нецелевые рейсы и простои.

Фото: РИА Новости
Кому жаловаться на плохую уборку снега во дворах

Система сможет не только сама формировать отчеты о том, как убраны территории, но и планировать дальнейшие действия. В режиме реального времени она будет следить, как используется уборочная техника, по какому маршруту передвигается, как расходуется топливо.

Благодаря новой системе власти получат возможность оперативно контролировать, как подрядчики выполняют свои обязательства по уборке территорий муниципалитетов. Это особенно волнует жителей городов и поселков Кольского полуострова, где после сильных снегопадов и метелей часто возникают проблемы с очисткой дворов и улиц от сугробов.

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