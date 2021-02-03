В Петербурге музыкант Петлюра отсудил 20 тысяч рублей за концерт

Фрунзенский районный суд Петербурга присудил известному исполнителю шансона Виктору Петлюре 20 тысяч рублей компенсации морального вреда за концерт, в котором исполнитель не участвовал. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Концерт "Легенды русского шансона 2" прошел в ноябре позапрошлого года. Правда, Петлюра к этому мероприятию никакого отношения не имел, несмотря на свое имя на афишах.

Виктор Петлюра, который, к слову, сейчас выступает под псевдонимом Виктор Дорин, подал в суд на организатора концертов за незаконное использование своего имени.

Свои моральные страдания от появления имени на афише артист оценил в 250 тысяч рублей. Но суд снизил компенсацию морального вреда для артиста более чем в десять раз.