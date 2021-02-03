Петербургская ассоциация ЖСК, ЖК и ТСЖ обратилась в государственную жилищную инспекцию Северной столицы с просьбой разъяснить порядок проведения общих собраний. Дело в том, что такие мероприятия запрещены сейчас в рамках постановления городского правительства. Но не проводить собрания товарищества не могут, иначе они рискуют потерять легитимность.

- Общие собрания - это наша самая большая головная боль, - говорит председатель Ассоциации ЖСК, ЖК и ТСЖ Марина Акимова. - Провести собрание в заочной форме так просто нельзя, нужно, чтобы вначале прошло собрание в очной форме. А если председатели соберут жильцов, то они нарушат городское законодательство, которое запрещает проведение любых мероприятий численностью более 50 человек.

То, что собрания проводить нельзя, говорят и в Госжилинспекции Петербурга. В конце декабря ведомство опубликовало специальное разъяснение, в котором строго предупредило товарищества: никаких очных встреч.

В то же время уставы тех же ЖСК или товариществ собственников жилья подразумевают, что собрания должны проводиться минимум дважды в год. В частности, на собраниях утверждается бюджет товариществ, проводятся выборы председателя. Если протокола общего собрания нет, то банк, например, может посчитать деятельность председателя незаконной и заблокировать оплату счетов.

Впервые вопрос о будущем общих собраний в жилых домах встал весной прошлого года, когда пандемия только набирала обороты. Тогда на федеральном уровне были приняты изменения в жилищное законодательство, которые разрешили провести общие собрания до 1 января 2021 года.

В большинстве регионов страны к этому времени ТСЖ смогли войти в привычный ритм работы. Но в Петербурге заболеваемость коронавирусной инфекцией росла весь декабрь. В городе вводились новые дополнительные ограничения. Спад заболеваемости начался только в последние пару недель. Снизилось число госпитализаций, началась масштабная вакцинация. Но по факту сейчас в Петербурге общее число коронавирусных больных превышает 100 тысяч человек. В больницах находится менее восьми тысяч. Фактически болеет дома каждый 50-й житель Северной столицы. Все члены его семьи, даже если они не подхватили коварную инфекцию, являются контактными. Потому само по себе участие такого человека в общем собрании небезопасно. Точно так же риск подхватить коварную инфекцию есть и у сотрудников ТСЖ и ЖСК, когда они обходят квартиры, чтобы уведомить жильцов о голосовании или собрать бланки. Оптимальной стала бесконтактная схема, когда бланки вначале разносятся по квартирам, а потом жильцы уже в заполненном виде опускают их в ящик ТСЖ.

- Благодаря тому что были внесены поправки в федеральное законодательство, в прошлом году обошлось без блокировок счетов, - говорит Марина Акимова. - У многих ТСЖ и ЖСК возникали сложности с банками, они поначалу отказывались принимать документы, но в итоге после наших обращений шли навстречу и продлевали документы до конца года.

Проблема в том, что в городе введен запрет на проведение мероприятий численностью более 50 человек

Объединения собственников в конце прошлого года изобрели алгоритм проведения собраний. На дверях парадных появлялось объявление об общем собрании в максимально неудобное время, например, в будний день в шесть утра. Естественно, что на встречу приходили только те, кто имел личные счеты с ТСЖ, например, планировал пожаловаться. Но подавляющее большинство жителей не являлись, и тогда в ТСЖ составляли протокол и проводили заочное голосование.

В Ассоциации ЖКС, ЖК и ТСЖ говорят, что эта схема, несмотря на всю ее сомнительность, - единственная возможность в нынешних условиях хоть как-то провести собрание, чтобы продолжить легитимную деятельность объединения. Но, с другой стороны, эта схема вызывает недовольство граждан. Например, как говорят в Государственной жилищной инспекции Петербурга, в минувшем году выросло число жалоб на общие собрания. В отдельные месяцы инспекция получала по 150 жалоб на несоблюдение процедуры общего собрания.

- То, что уход от очных собраний вызвал недовольство граждан, было вполне прогнозируемо. Но проводить личные встречи сейчас объективно невозможно. В данной ситуации, мне кажется, много зависит от самих ТСЖ и ЖСК, как они проводят разъяснительную работу. Если собрание проводится как-то полутайно, то, конечно, люди будут возмущаться. А если ТСЖ все в своем объявлении разъяснит, то с большой вероятностью жильцы войдут в положение, - считает член общественного совета при вице-губернаторе Петербурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Голов.

Заочному голосованию, которое вызывает много нареканий, в ГЖИ предлагают альтернативу - проведение собраний через систему ГИС ЖКХ. Но в Петербурге ее практически не используют. В этой системе не слишком хорошо ориентируются даже многие председатели ТСЖ, не говоря уже о жильцах. К тому же не секрет, что наибольшую активность в жизни домов проявляют люди пожилые, многие из них с компьютером на "вы", и разобраться в ГИС ЖКХ им не под силу.

В самих ТСЖ и ЖСК внимательно читают сводки о распространении коронавируса. Постепенное снятие ограничений в Петербурге дает товариществам надежду на то, что скоро им разрешат проводить собрания и они смогут вернуться к привычному формату работы, не опасаясь блокировок счетов.