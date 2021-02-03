В Поморье участились случаи выхода волков к населенным пунктам. На улице Дежневцев в Архангельске хищник унес породистую собаку прямо с поводка у хозяйки.

Женщина рассказала в соцсетях, что волк вцепился в цвергпинчера и тащил за собой, пока с питомца не слетел ошейник. Его тельце потом нашли на озере. В том же районе, по сообщениям местных жителей, хищник "снял" с поводка собаку породы чихуа-хуа прямо на крыльце дома.

Серые наведывались к жилью в Холмогорском, Приморском, Верхнетоемском, Ленском и других районах области. Там также были случаи нападения на собак, которых держали на привязи во дворе. Специалисты отмечают, что волков из леса гонит бескормица.

Жителей Поморья просят сообщать о появлении хищников в любое время суток по номеру единой дежурной диспетчерской службы 112.

В области принято решение о регулировании численности хищников. На помощь призвали охотников: вместе с охотинспекторами они устанавливают оклады - флажки - для поимки волков. Только за один день "волчатники" сдали четырех зверей, добытых под Архангельском.

Справка "РГ"

Всего в Поморье насчитывается 1600 волков, что сильно превышает нормативную численность - 900 особей. За сезон охотники добывают в среднем по 300-400 хищников. С декабря ликвидировано уже 180. В 2020 году в регионе увеличили выплату за добычу волка - с 10 тысяч до 25 тысяч рублей. Кроме того, за двух хищников дают лицензию на добычу лося.