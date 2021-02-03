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03.02.2021 13:07
Рубрика: Общество

На перемене - к шведскому столу

В регионах СЗФО совершенствуют систему школьного питания
Текст: Ульяна Вылегжанина, Алексей Михайлов, Евгения Цинклер, Светлана Цыганкова, Марина Ледяева
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 22(8373)
Завтраки и обеды учеников должны быть вкусными, полезными и разнообразными. К этой цели в каждом регионе идут по-своему. Где-то делают ставку на необычные продукты, а где-то меняют сам принцип школьного питания.
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Карелии, например, намерены организовать процесс по принципу шведского стола. С таким предложением выступил директор одной из школ Сортавалы. Вкусы у детей разные, и единый комплексный обед не может угодить каждому. А вариант, когда каждый может положить в тарелку то, что хочется именно ему, мог бы решить эту проблему. Власти региона возражать не стали: форму питания каждая школа вправе выбрать самостоятельно по согласованию с родителями. Сортавальский район может стать пилотной территорий по внедрению шведского стола в школьных столовых еще и потому, что муниципалитет имеет тесные связи с ближайшими населенными пунктами Финляндии, где подобная модель популярна.

Фото: Getty Images
Корреспонденты "РГ" попробовали школьные завтраки в разных странах мира

Власти Вологды думают над масштабным обновлением школьного рациона с учетом пожеланий самих детей. По результатам опроса учеников городских школ в список включат 14 новых блюд. Среди них тушеные овощи, поджарка из цыпленка, плов, ленивые голубцы, цыпленок с сыром, котлеты из индейки. Творожную запеканку заменят сырниками, а рыбные котлеты - филе в соусе.

В Заполярье детям прививают любовь к арктической кухне. С начала этой зимы в школьных столовых Мурманска как минимум дважды в месяц готовят тефтели из оленины. С января к проекту присоединился Александровск. Если ученикам понравится, новшество распространят на все муниципалитеты региона.

В меню школ Архангельской области скоро могут появиться... водоросли. Специалисты считают, что эти дары Белого моря можно и нужно использовать для сбалансированного питания детей.

- Употребление фукуса, ламинарии и изготовленных из них биологически активных добавок укрепляет иммунную систему и устраняет дефицит микроэлементов, - поясняет ректор Северного госмедуниверситета Любовь Горбатова.

Придутся ли водоросли по вкусу детворе - во многом будет зависит от формы их подачи. В чистом виде они, как говорится, на любителя. А вот если добавить измельченную ламинарию в кашу, ребенок даже не заметит, что съел что-то суперполезное.

Итальянских родителей возмутило "упрощенное" меню школьных столовых

Кроме того, в Поморье придумали, чем заменить горячие обеды в малокомплектных сельских школах, где учатся всего три-четыре человека. Создавать там полноценные пищеблоки нерационально и сложно - в некоторых уголках для них даже повара не найти. Поэтому вместо обедов семьям выдают продукты для их приготовления. Перемены в таких школах удлиненные, так что дети вполне успевают сходить домой и подкрепиться.

А Ненецкий округ под занавес 2020 года занял третье место в России по качеству питания в школьных столовых. Изучали его активисты Российского движения школьников. Ученики сами вели дневник, отмечая в нем качество блюд, размер и температуру порций. Из любопытства мы посмотрели меню на сайте одной из школ НАО, в поселке Искателей. На первый взгляд - ничего необычного: сосиска с рисом, кофе со сгущенкой и апельсин - на завтрак, а на обед - щи, куриная голень с макаронами и какао. Но, должно быть, все это очень вкусно.

На заметку

В Петербурге необычных продуктов в школьное меню пока не вводят. Зато кое-что запретили. Согласно принятому региональному стандарту организации питания школьников, из ученических столовых и буфетов пропадут чипсы, снеки, а также восстановленные соки.

Для родителей школьников, у которых есть вопросы по поводу школьных столовых, в Управлении социального питания Петербурга работает горячая линия: (812) 417-35-70.

Тем временем

В Калининградской области культуру питания школьников повышают с помощью состязаний между классами. К примеру, в школе N 57 областного центра провели акцию "Приятного аппетита". Ребятам предложили сделать фотографии, на которых класс съел весь завтрак. Авторов самых креативных снимков наградили грамотами и вкусными призами.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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