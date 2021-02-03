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03.02.2021 17:47
Рубрика: Происшествия

Вологжанка заплатит 47 тысяч рублей за испорченный козами автомобиль

Текст: Вера Черенева

Жительнице поселка Кадниковский Вожегодского района Вологодской области придется заплатить 47 тысяч 900 рублей своему соседу, владельцу автомобиля Lifan. Машина была испорчена козами вологжанки и суды двух инстанций обязали женщину оплатить стоимость ремонта.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Мужчина, подойдя на своей машине, обнаружил на дверях следы царапин и стершуюся краску на багажнике, бампере, левом пороге. Подозрение сразу же пало на трех коз серого цвета и одного черного козла, которые паслись рядом с автомобилем.

Владелица коз не поверила соседу, автолюбитель заказал экспертизу и обратился в мировой суд. Хозяин машины представил целый пакет доказательств, среди них главные - свидетельские показания. Коз возле автомобиля в тот день видели несколько человек. Также в деле имелись данные экспертизы, которые свидетельствовали, что царапины появились не раньше 5 сентября 2020 года во время подозрительного приближения животных к машине. Мировой суд обязал женщину оплатить ремонт, но вологжанка не согласилась с этим решением и обжаловала его в районном суде. Женщина объяснила свою позицию тем, что козы паслись возле дома и они не могли нанести ущерба.

Тем не менее и во второй инстанции суд пришел к выводу, что машину могли повредить только козы.

На этом судебный спор завершен. Апелляционное определение вступило в силу, так что женщине придется оплатить соседу ремонт иномарки.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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