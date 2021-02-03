Вологжанка заплатит 47 тысяч рублей за испорченный козами автомобиль

Жительнице поселка Кадниковский Вожегодского района Вологодской области придется заплатить 47 тысяч 900 рублей своему соседу, владельцу автомобиля Lifan. Машина была испорчена козами вологжанки и суды двух инстанций обязали женщину оплатить стоимость ремонта.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Мужчина, подойдя на своей машине, обнаружил на дверях следы царапин и стершуюся краску на багажнике, бампере, левом пороге. Подозрение сразу же пало на трех коз серого цвета и одного черного козла, которые паслись рядом с автомобилем.

Владелица коз не поверила соседу, автолюбитель заказал экспертизу и обратился в мировой суд. Хозяин машины представил целый пакет доказательств, среди них главные - свидетельские показания. Коз возле автомобиля в тот день видели несколько человек. Также в деле имелись данные экспертизы, которые свидетельствовали, что царапины появились не раньше 5 сентября 2020 года во время подозрительного приближения животных к машине. Мировой суд обязал женщину оплатить ремонт, но вологжанка не согласилась с этим решением и обжаловала его в районном суде. Женщина объяснила свою позицию тем, что козы паслись возле дома и они не могли нанести ущерба.

Тем не менее и во второй инстанции суд пришел к выводу, что машину могли повредить только козы.

На этом судебный спор завершен. Апелляционное определение вступило в силу, так что женщине придется оплатить соседу ремонт иномарки.