Сколько лет живет письмо, да и любой другой документ? Поклонникам всего цифрового, искренне убежденным, что электронные носители заменят бумагу, спешим сообщить: в нынешнем виде офисный лист протянет еще не менее 200 лет. А при бережном обращении - и все пятьсот.

А ведь старинные документы подчас являются единственными беспристрастными свидетелями давно минувших событий. В этом убедились корреспонденты "РГ", побывав в Государственном архиве Краснодарского края.

Знакомство с архивом всегда начинается с читального зала и картотеки. Огромные желтые шкафы каталога достигают потолка. Карточки с описанием дел распределены по рубрикам и в алфавитном порядке, поэтому очень скоро обилие выдвижных ящиков перестает пугать, а предварительный поиск документа превращается в достаточно увлекательное занятие. То и дело среди бланков встречаешь миниатюрные копии фотокарточек или письма воинов-афганцев домой. Впрочем, для работы здесь нужно запастись терпением - все дела укрыты от света в хранилищах, и по запросу их выносят только на следующий день.

- Сейчас число посетителей увеличилось - до пандемии мы обслуживали более 400 человек в год, - рассказывает главный специалист отдела информационно-поисковых систем и использования архивных документов Светлана Зайцева. - Ну и запросы людей изменились. Ранее была особенно востребована история Кубанского казачьего войска - к ней обращались такие известные в крае исследователи, как Валерий Ратушняк, Борис Трехбратов, Вадим Рокачев и писатель Виталий Бардадым. Сейчас же круг тем значительно расширился: революционные события, история промышленности, развитие ключевых отраслей экономики после Великой Отечественной войны. А еще в последние годы все больше людей начали составлять генеалогическое древо своего рода. Важно то, что исследователи не кладут работы под сукно. Многие потом публикуют статьи и книги. По правилам работы в архиве если в издании использованы хранящиеся в наших фондах документы, то автор должен предоставить нам один экземпляр. К сожалению, это условие выполняется далеко не всегда, так как книги печатают на собственные средства, и порой немалые...

В последние годы все больше людей начали составлять генеалогическое древо своего рода

И все же на полках нахожу внушительные стопки книг благодарных авторов. Одна из них - "Ольгинский кордон" Алексея Ларкина. В архив он пришел, можно сказать, с улицы: хотел отыскать сведения о своих предках, да так глубоко погрузился в работу, что провел уже несколько исследований. Книга "Ольгинский кордон" включает большое количество карт и подлинных документов - она посвящена подвигу казаков. 18 января 1810 года отряд неприятелей численностью около четырех тысяч попытался перейти реку Кубань и напасть на казачьи станицы. Однако противник был остановлен четырьмя конными полками войскового полковника Льва Тиховского. С 1991 года в Красноармейском районе в месте, где погибли казаки, ежегодно проходят Тиховские поминовения.

В фондах архива хранятся уникальные рукописи с автографами исторических личностей - Александра Суворова, Дмитрия Менделеева, основателя краевого художественного музея Федора Коваленко и даже российских императоров. Самые ранние документы относятся к концу XVIII века - первая перепись казаков 1793 года, и конечно, такие бумаги требуют чрезвычайно бережного обращения. Чтобы обеспечить им долгую жизнь, в хранилищах поддерживается определенный микроклимат с температурой воздуха 17-18 градусов, для аудио-, видео- и фотоносителей температура еще ниже.

- До сих пор весьма распространен миф, будто в хранилищах накапливается толстый слой пыли, - говорит начальник отдела обеспечения сохранности и государственного учета архивных документов Кристина Пантелеенко. - Но это не соответствует действительности, так как именно пыль разрушает бумагу. Каждый день в помещениях проводится уборка и обработка бактерицидными лампами, снимаются показатели влажности и температуры. Ответственность столь велика, что доступ в хранилище имеют только определенные сотрудники.

Помимо света и влажности, больше всего бумага боится плесени. Пораженные грибком документы восстанавливают, а вот сцементированные листы изолируют в ожидании часа, когда появятся технологии их обработки. Потрепанные или порванные экземпляры реанимируют своими силами. Примечательно, что на реставрационном участке трудятся только женщины.

- Главное правило реставратора - не навреди. Конечно, когда в руки попадают редкие, ветхие документы, порой страшно к ним прикоснуться, - признается реставратор Светлана Ермакова. - Однако чем сложнее, тем интереснее. Получаешь, к примеру, грязную и оборванную газету и при помощи нехитрых приемов приводишь ее в порядок. И вот ею уже может пользоваться исследователь.

Ее коллега Оксана Каплиенко за соседним столом наращивает рассыпающиеся края документа специализированной длинноволокнистой бумагой.

- Для скрепления мы используем мучной клей собственного приготовления - из муки, желатина и антисептика, для эластичности добавляем еще глицерин, - поясняет она. - Работа кропотливая, поэтому вчитываться в документы особо времени нет. Но некоторые врезаются в память: через мои руки проходили интересные метрические книги, копии указов Екатерины II с сургучной печатью.

Некоторые старинные документы не выдаются читателям, но они доступны, потому что оцифрованы. С 2013 года удалось отсканировать более пяти тысяч дел. С одной стороны, с электронными свидетельствами прошлого удобнее работать. Так, в 2019 году оцифрованные "именные списки переселенцев из Полтавской и Черниговской губерний в Екатеринодар 1824 года" выдавались на руки 89 раз. В бумажном варианте это было бы невозможно. С другой стороны, для хранения цифровых носителей на сервере и дисках тоже нужно место. Ведь только один файл с графическими изображениями весит... 70 мегабайт.

И каждый год фонды архива пополняются новыми документами, которые тоже надо сохранить для будущих поколений.

Родом из Запорожской Сечи

Документы государственного архива можно разделить на несколько групп: дореволюционные, советского и постсоветского периодов. Основу исторической части составляют документы Черноморского войскового архива, которые были привезены на Кубань в 1792 году переселившимися сюда казаками из Запорожской Сечи. Это были те казаки, которые вновь решили организовать свое войско после его распада в 1775 году и разрушения Запорожской Сечи.

Возрожденное войско получило название "Войско верных казаков". Во главе его стояли старшины - Сидор Белый, Захарий Чепега, войсковой судья Антон Головатый. Именно по распоряжению последнего на Кубань и прибыли архивные документы, находившиеся в канцелярии Войскового Коша запорожцев (Предписание войскового судьи от 2 августа 1791 года "О составлении списков казаков по куреням для хранения их на предыдущие времена в войсковом архиве").

Прямая речь

Станислав Темиров, руководитель Государственного архива Краснодарского края:

- Вся архивная служба держится на трех китах - обеспечение сохранности, комплектование (прием) и использование документов - работа по запросам пользователей. К каждому делу уделяется особое внимание: от простого обеспыливания до дезодорации и реставрации. Хранят документы в картонных коробках. Кстати, дореволюционная бумага сохранилась гораздо лучше, чем 20-х годов прошлого века. Страна переживала экономический кризис, дефицит продовольствия, чего уж говорить о канцелярии - в обиходе использовали кальку, папиросную бумагу, писали на оборотной стороне документов.