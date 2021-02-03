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Рубрика: Происшествия

Астраханских чиновников заподозрили в фиктивном отлове бродячих собак

Текст: Роман Мерзляков

Астраханские следователи возбудили уголовные дела в отношении двух местных жителей в возрасте 32 и 55 лет, подозреваемых в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, с июля по декабрь 2019 года работники органов местного самоуправления Володарского и Красноярского районов области незаконно подписали исполнительную документацию по муниципальным контрактам. Предметом договоров были отлов, содержание, лечение, вакцинация, стерилизация и возврат на прежние места обитания бездомных животных.

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Подозреваемые знали, что перечисленные услуги фактически не были оказаны. Никто не проконтролировал соответствие объема и качества работ техническому заданию, что входило в обязанности представителей заказчика. А на основании завизированных актов на счет исполнителя контракта перевели деньги.

Исполнителя тоже привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в крупном и особо крупном размере. Муниципалитетам причинен ущерб на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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