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03.02.2021 21:13
Рубрика: Общество

Больницу скорой помощи в Севастополе построят к октябрю 2022 года

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Крымова Юлия/РГ Фото: Крымова Юлия/РГ
Фото: Крымова Юлия/РГ

В Севастополе по федеральной целевой программе развития полуострова началось строительство больницы скорой медицинской помощи. На участке у Фиолентовского шоссе сейчас идут земляные работы, на 80 процентов готов котлован для фундамента здания.

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- Это главный объект нашего медицинского кластера, - рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, посетив сегодня стройплощадку. - В прошлом году мы заключили контракт с компанией "РТ-Соцстрой" госкорпорации "Ростех". Поставщик был определен постановлением правительства РФ. Работы должны были завершиться в декабре 2021 года, но очевидно, что в этот срок уложиться невозможно. Подготовлены новые документы, больница будет полностью построена в октябре 2022 года, останется монтаж оборудования, отделка, и работы, связанные с подготовкой к эксплуатации.

Губернатор объяснил, почему работы начались с опозданием. Ранее подготовленный проект подвергся корректировке. На этапе проектирования предполагалось, что на участке находятся большие карстовые полости, из-за которых потребуется технологически сложный фундамент. Но на деле это не подтвердилось. По словам губернатора, фундамент будет "более простым", но это не повлияет на его надежность. Он сообщил, что как только изменения в проекте утвердит Главгосэкспертиза, начнется заливка фундамента.

Управляющий директор по контролю за строительством госкорпорации "Ростех" Елена Сиэрра сообщила, что оборудование для больницы будет закуплено в соответствии с медико-техническим заданием, которое было согласовано с департаментом здравоохранения Севастополя. По ее словам, часть этого медоборудования производится на предприятиях "Ростеха".

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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- Важно, чтобы оборудование было отечественного производства, локализованное компанией "Ростех", чтобы в будущем обслуживание было более дешевым и эффективным, - отметил Михаил Развожаев. - С учетом санкционных ограничений, оборудование должно обслуживаться у нас в стране.

На соседнем участке тем же подрядчиком будет построен онкологический диспансер. Елена Сиэрра рассказала, что перед началом работ там будут выполнены археологические раскопки. Разведке там были обнаружены остатки строений и культурный слой поздней античности.

Справка "РГ"

Севастопольская больница скорой медицинской помощи строится на участке площадью 6,9 гектара. Здание общей площадью 55 тысяч квадратных метров будет состоять из пяти корпусов высотой от трех до восьми этажей. Больница рассчитана на 470 койкомест и 200 посещений в смену.

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