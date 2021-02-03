СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования

Как известно, с 2014 года США и ЕС ввели санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму, из-за его присоединения к России.

ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной (СЭЗ) на всей территории региона. Министерство считает, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции, и тех, кто рискует попасть под них, - сообщили в пресс-службе ведомства. Участниками ОАР смогут стать российские компании, зарегистрированные в любых регионах, но без филиалов и представительств за пределами Крыма.

Инвестпроект должен включать вложение не менее 150 млн руб., которые должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан. Резидент должен заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, причем, участник ОАР может пользоваться преимуществами СЭЗ.