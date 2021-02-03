СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования

Новости

Йоргос Лантимос снимет нового "Франкенштейна" с Эммой Стоун 11:05
Россия поставит Индии первый полк С-400 до конца года 11:00
Вышел русский трейлер сериала о викторианских супергероях "Невероятные" 10:52
Новый легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" испытают в Сибири 10:52
В Самаре ученые восстановят слух с помощью виртуальной реальности 10:50
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России 10:48
В Хабаровском крае снимут ряд ограничений по коронавирусу 10:41
Челябинский ученый вывел формулу оценки алгоритмов без суперкомпьютера 10:34
Джен Псаки рассказала журналистам о несуществующем самолете 10:33
Самолет Владивосток - Москва сел в Югре из-за недомогания пассажира 10:31
В московских аптеках начали принимать электронные рецепты 10:20
Новейшая версия истребителя F-15EX совершила первый полет 10:04
Большинство депутатов Финляндии против обязательной вакцинации 10:00
Дюков высказался против сокращения клубов в РПЛ 09:53
В Подмосковье продавали без рецепта сильнодействующий препарат 09:22
Прокуратура направила в суд дело об убийстве воспитательницы в Подмосковье 09:16
Москвичей предупредили о метели 3 февраля 09:09
Правительство Японии расширило меры поддержки населения из-за продления ЧС 09:04
"Манчестер Юнайтед" забил девять голов в ворота "Саутгемптона" 08:53
СМИ: Контракт с худруком "Гоголь-центра" Серебренниковым продлен не будет 08:47
Буллит Свечникова принес "Каролине" победу над "Чикаго" 08:45
Неизвестный облил красной краской здание генконсульства РФ в Нью-Йорке 08:40
В ЦБ считают, что льготная ипотека теряет социальную направленность 08:35
Капризов забросил третью в сезоне шайбу за "Миннесоту" 08:24
В Москве откроется бесплатная школа нянь 08:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
03.02.2021 10:08
Рубрика: Экономика

СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования

Текст: Александр Проценко
Минэкономики разработало для Крыма и Севастополя законопроект об особых административных районах (ОАР). Как передает РБК, главной особенностью его предлагается конфиденциальность инвесторов, которая поможет избежать международных санкций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как известно, с 2014 года США и ЕС ввели санкции против компаний, которые ведут бизнес в Крыму, из-за его присоединения к России.

Фото: kremlin.ru
Путин заявил, что необходимо защищать интересы неопытных инвесторов

ОАР будет действовать наряду со свободной экономической зоной (СЭЗ) на всей территории региона. Министерство считает, что ОАР будет привлекательным для тех, против кого уже ввели санкции, и тех, кто рискует попасть под них, - сообщили в пресс-службе ведомства. Участниками ОАР смогут стать российские компании, зарегистрированные в любых регионах, но без филиалов и представительств за пределами Крыма.

Инвестпроект должен включать вложение не менее 150 млн руб., которые должны пойти на развитие или создание производства, инфраструктуры, туризма, санаторно-курортного лечения или на организацию отдыха граждан. Резидент должен заключить с правительствами Крыма и Севастополя договор об условиях деятельности, причем, участник ОАР может пользоваться преимуществами СЭЗ.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь Санкции и антисанкции

Главное сегодня

СМИ: Минэкономики разработало для Крыма особый режим инвестирования
Зеленский отключил все оппозиционные телеканалы
Пентагон: Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне сколько потребуется
Захарова: США не нужны поводы для введения санкций против России
Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона