В Волгоградской области прошла межведомственная проверка в связи с гибелью рыбы и изменением цвета воды в реке Арчеда.

Государственные инспекторы осмотрели береговую линию и акваторию во Фроловском районе. Для взятия проб из реки и точек слива воды привлекали специалистов лаборатории Регионального центра экологического контроля.

Расчистку обводненного участка Арчеды с использованием земснарядов остановили еще в начале декабря. А рыба погибла в январе. Так что углубление дна не привело к природным бедствиям. К тому же эти работы не предусматривают использования препаратов или агрегатов, способных нанести урон окружающей среде. В конце прошлого года брали пробы воды, тогда физико-химические показатели соответствовали требованиям СанПиНа.

В прокуратуре Волгоградской области тоже организовали надзорную проверку. Экологи считают, что причина катастрофы - сливные воды.

"Инспекторы выявили несанкционированный водовыпуск, были взяты пробы воды на этом участке реки. Результаты исследования, проведенного центром экологического контроля, свидетельствуют о сбросе в Арчеду фекальных стоков", - прокомментировали в облкомприроды.

Возбуждено административное дело, проводится расследование. Материалы проверки направили в надзорные органы.

Арчеда является левым притоком Медведицы, относится к Донскому бассейну. Речка протекает по Ольховскому, Фроловскому и Серафимовичскому районам Волгоградской области.